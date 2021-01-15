RCEP核准程序 拚半年搞定

經濟日報 / 記者林則宏／綜合報導

大陸商務部新聞發言人高峰在昨（14）日在例行記者會中表示，中方從去年12月起就已經啟動「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）國內核准程序，目前進展順利，中方協定核准和實施準備工作將在六個月內完成。

大陸與東協十國及日本、韓國、澳洲、紐西蘭是在去年11月15日正式簽署RCEP。

大陸海關總署新聞發言人李魁文昨天指出，海關總署目前正在研究推出「RCEP進出口貨物原產地管理辦法」和「經核准出口商管理辦法」，重新梳理RCEP項下申報享惠進口和出口簽證的流程，並建設配套的信息化系統，確保企業申報享惠的便利性。

李魁文稱，2020年中國大陸對其他14個RCEP成員國進出口總值達人民幣10.2兆元，增長3.5%，占同期中國大陸進出口總值的31.7%。

李魁文指出，從貿易夥伴看，東協十國是中國大陸第一大貿易夥伴，日本、韓國則是第四和第五大貿易夥伴。RCEP是全球體量最大的自貿區，涵蓋了全球約30%的人口、30%的經濟總量和30%的對外貿易，發展前景廣闊、潛力巨大，成員各方對此充滿期待。海關正在結合自身職責，抓緊推動實施前的相關準備工作。

高峰在記者會中也重申，中國大陸無意與世界脫鉤，也不可能脫鉤。他強調，中國獨立自主發展與國際產業鏈供應鏈合作並不矛盾。

海關 韓國

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