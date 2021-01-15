中越邊境 廣西新設3個經合區

廣西壯族自治區政府14日披露，同意設立自治區級防城邊境經濟合作區、靖西邊境經濟合作區、龍州邊境經濟合作區，進一步打造高水平沿邊開放平台。

中新社報導，廣西地處中越邊境，3市8縣（區）與越南接壤，中越陸地邊界線長696公里、海岸線長1595公里。近年來，廣西探索實踐「互市產品+落地加工」成效明顯，互市商品由「穿岸而過」變為「落地加工」，帶動口岸周邊專業市場、跨境物流、電子商務等蓬勃發展，邊民通過參與產品加工環節，升級為產業工人。

據不完全統計，廣西互市貿易與加工、金融、旅遊等產業融合發展，已累計創造就業機會近10萬個，有效拓寬了邊民就業渠道；邊境貿易和加工業的發展，也吸引了近萬名邊民從外地返鄉參與邊貿和加工行業，解決了部分沿邊村屯存在的青壯年人口空心化問題。

此次新設的三個邊境經濟合作區區域範圍，防城邊境經濟合作區用地面積67.08公頃，靖西邊境經濟合作區用地面積152.29公頃，龍州邊境經濟合作區用地面積423.23公頃。

根據廣西壯族自治區政府批覆，上述三個邊境經濟合作區所屬的防城港、百色、崇左市，將整合資源、加大投入，聚焦特色優勢產業，突出創新驅動，全面提升邊境經濟合作區綜合發展水平及競爭力，切實將其打造成為集邊境貿易、加工製造、生產服務、跨境金融、物流採購為一體的高水平沿邊開放平台。