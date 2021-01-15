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10萬噸級石油平台 交付啟航

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

中國海洋石油集團有限公司（中國海油）14日宣布，由中國大陸自主研發建造的全球首座十萬噸級深水半潛式生產儲油平台—「深海一號」能源站在山東煙台交付啟航。

中新社報導，「深海一號」能源站將在3艘大馬力拖輪的共同牽引下從黃海海域一路南下，於2月抵達海南島東南陵水海域實施油氣生產設施的現場安裝，用於開發中國大陸首個1500公尺深水自營大氣田—陵水17-2氣田。

「深海一號」能源站由上部組塊和船體兩部分組成，按照「30年不回塢檢修」的高質量設計標準建造，設計疲勞壽命達150年，可抵禦百年一遇的超強颱風。能源站搭載近200套關鍵油氣處理設備，在全球首創半潛平台立柱儲油，最大儲油量近2萬立方公尺，實現了凝析油生產、存儲和外輸一體化功能。

「深海一號」能源站尺寸巨大，總重量超過5萬噸，最大投影面積相當於兩個標準足球場大小，總高度達120公尺，相當於40層樓高，最大排水量達11萬噸，相當於3艘中型航母。

中國海油陵水17-2氣田開發項目總經理尤學剛表示，「深海一號」能源站在建造階段實現3項世界級創新，運用13項大陸首創技術，攻克10多項行業難題，是中國大陸海洋工程建造領域的集大成之作。

「深海一號」能源站預計今年6月具備投產條件。陵水17-2氣田投產後將依託海上天然氣管網大動脈每年為粵港瓊等地供應30億立方公尺深海天然氣，可以滿足粵港澳大灣區四分之一的民生用氣需求。

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