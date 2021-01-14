華為小公主姚安娜出道 任正非女兒為何都不姓任？

華為創辦人任正非的幼女姚安娜（Annabel Yao），又被稱為「華為小公主」，14日在娛樂圈正式出道，但人們一聽姚安娜的名字，不禁想問：與孟晚舟一樣，為何任正非的女兒都不姓任？

香港經濟日報報導，網路流傳，任正非有三個孩子，但兩女一男都不跟父姓。其中，大女兒與排第二的兒子是與前任妻子孟軍所生。

坊間最常流傳的說法是，任正非曾受恩於妻子孟軍一家，因此與孟軍結婚後「入贅」孟家，後生下女兒孟晚舟和兒子孟平。也有指孟家頗有背景，孟晚舟的外祖父孟東波曾經擔任過副省長，孟東波的領導楊超，則擔任過國家領導人的祕書。

任正非曾回應過兒女不姓任的原因，指無關「入贅」，主要是他曾受孟晚舟外公影響，從他的身上學到了廣闊的視野和不屈不撓的精神，所以讓女兒隨外公姓。

比起孟晚舟和孟平，任正非小女兒更為神秘。直到日前一場舞會，外界才知曉任正非還有這個女兒叫「姚安娜」。

新京報報導，姚安娜受邀參加被「富比世」評為世界十大頂尖奢華晚會之一的巴黎名媛舞會（Le Bal）。一向低調的任正非為了支持女兒，也罕見地接受法國媒體「巴黎競賽畫報」的採訪。

據稱，與前任孟姓妻子離婚後 ，任正非和秘書姚凌結婚。就在這段時間，姚安娜在雲南昆明出生，和任正非第一個女兒一樣，她也隨媽媽姓。姚安娜從五歲開始學芭蕾舞，曾在美國哈佛大學上學，選擇電腦工程和統計數據專業。

孟晚舟在2013年1月的華為業績預告會上，曾罕有地提及自己身世、乃至弟弟原來也正在該公司工作。她說，名字是在16歲時自己改的，隨母親姓。弟弟叫任平，在華為旗下慧通公司，慧通是華為的服務公司，提供酒店機票和會展等服務支援，慧通的存在是因為華為全球商務活動拓展的需要，比如在全球參加展會，溝通等成本更低。弟弟並不在華為技術公司，不參加主營業務。