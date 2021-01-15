深圳機場客貨運量 居大陸前3

深圳機場2020年客貨運排名，首次同時躋身中國大陸機場前三名，其中貨運業務逆勢增長9%，增速居大陸國內貨郵百萬噸級機場之首。

香港中通社報導，2020年全年，深圳機場實現旅客吞吐量3791.6萬人次，排名升至大陸國內機場第三。其中，全年客流、航班量分別恢復至疫情前的七成和八成以上，恢復情況在大陸國內大型機場中處於前列。

2020年3月-5月，深圳機場連續3個月單月旅客量、航班架次居粵港澳大灣區機場首位。中秋、十一雙節，深圳機場單日客流最高突破15萬人次，單日起降航班最高超過1200架次，創下疫情以來最高紀錄。9月-11月，深圳機場客流連續3個月實現同比正增長，最高單月客流達到424.6萬人次，大陸國內客流量超過2019年同期。

另外，過去一年，深圳機場成為全球熱門「提貨地」，良好的航空物流生態和保障能力，帶動機場貨運業務增長。去年全年機場貨郵吞吐量達139.9萬噸，同比增長9%。該增速不僅在中國大陸百萬噸級機場中居首，也創下深圳機場近4年來貨運業務增長最高紀錄，同時機場全貨機通航點增至47個，創下歷年新高。

深圳機場全年新增芝加哥、盧森堡、阿的斯阿貝巴、胡志明市、法蘭克福、洛杉磯、阿姆斯特丹、雅加達等8個國際全貨機航點，國際全貨機通航點達25個，其中歐美地區航點佔比超過四成。同時，深圳機場大力發展跨境電商業務，並新獲批進口肉類運輸、醫藥冷鏈運輸等三項資質。