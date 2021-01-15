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粵港澳共建世界級港口、機場群

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
深圳機場衛星廳及其配套工程項目正有序推進，該項目計畫於2021年6月交付使用。圖為建設中的深圳機場衛星廳一角。（中新社）
深圳機場衛星廳及其配套工程項目正有序推進，該項目計畫於2021年6月交付使用。圖為建設中的深圳機場衛星廳一角。（中新社）

廣東省交通運輸廳副廳長楊俊波14日表示，在加快推進粵港澳大灣區建設的戰略下，廣東推進大灣區交通互聯互通，攜手港澳共建大灣區世界級港口群和世界級機場群，粵港澳大灣區對外高鐵主通道和城際鐵路網骨架將在2025年初步形成。

中新社報導，楊俊波表示，「十三五」（2016年至2020年）期間，陸路方面，珠三角各市民眾出行30分鐘內均可駛上高速公路，廣東全省28條高速公路省際通道不但聯通港澳，更輻射至相鄰省份；水運方面，大灣區水上高速客運航線增至29條。

廣州港、深圳港集裝箱吞吐量躋身全球前列，2020年每周都有349艘國際集裝箱運輸班輪靠泊，航線全面覆蓋世界各個國家的主要港口，與「一帶一路」沿線國家締結友好港口86對，以粵港澳大灣區為核心的世界級「港口群」正加速成形；航空方面，廣州、深圳兩大機場躋身全球最繁忙大型機場行列，粵港澳大灣區世界級機場群加速構建。

楊俊波指出，未來將從軌道、公路、港口和機場等方面推進粵港澳大灣區交通基礎設施建設。

在建設軌道上的大灣區方面，加快推進粵港澳大灣區城際和區域幹線鐵路建設，2021年將新開工深（圳）惠（州）城際（深圳段）等11個城際項目，大灣區對外高鐵主通道和城際鐵路網骨架將在2025年初步形成。

高速公路網絡建設方面，推進深中通道、黃茅海通道等工程建設。同時，加快推進獅子洋通道、蓮花山通道等跨江通道工程前期工作。

在港口建設方面，攜手港澳共建大灣區世界級港口群，將推動廣州港、深圳港、珠海港世界一流港口建設，增強廣州港、深圳港國際航運服務功能，打造具有全球影響力和競爭力的世界級港口群。

同時，攜手港澳打造世界級機場群，推進廣州白雲國際機場三期、深圳寶安國際機場三跑道擴建，加快珠三角樞紐（廣州新）機場前期工作，提升珠海、惠州機場服務能力，打造覆蓋全中國大陸、輻射全球的航線網絡。

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