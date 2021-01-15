涉黑船1元起拍 340萬成交

寧波海事法院1月14日發布消息稱，經過92次激烈競價，一艘以「1元（人民幣，下同）起拍」的涉黑船舶「浙嵊漁運80555」船以總價3400001元成交，這是中國大陸船舶「1元起拍」成交的第一例。

中新社報導，此次拍賣是浙江省寧波市北侖區人民法院委託寧波海事法院處置刑事案件犯罪工具。

拍賣標的物—「浙嵊漁運80555」船的所有人王某某是從事漁業捕撈的漁民，為非法控制1591、1592海區等海域的捕撈作業，其夥同陸某某、柴某某、夏某某、許某某等人出資建造了違規加裝發電機組及漁撈起重設備的「浙嵊漁運80555」漁運船，用於看管海區、驅逐其他作業漁船。

2017年至2019年期間，王某某夥同他人成立漁業合作組，對組內船舶強行收取「買水位」費用，對組外船舶通過「打手船」強行驅趕，霸占公共海域，為非作惡，擾亂經濟、社會生活秩序，造成了較為惡劣的行業及社會影響。

2020年7月，寧波市北侖區人民法院以犯尋釁滋事罪、敲詐勒索罪和非法捕撈水產品罪，數罪並罰，判決王某某有期徒刑6年8個月，並處罰金60000元。該船作為犯罪工具予以沒收。

隨後寧波市北侖區人民法院委託寧波海事法院拍賣「浙嵊漁運80555」船。該院接受涉黑船舶司法處置委託後，提前制定處置方案、實地登輪勘驗、委託評估機構精確評估船舶價值。2020年11月26日，該院發布拍賣公告，將在淘寶網上「1元起拍」該船舶。