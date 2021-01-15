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長沙3年打造新型智慧城

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

到2023年，長沙將初步建成中國大陸新型智慧城市示範城市；到2025年，長沙智能化服務、治理和發展水平達到中國大陸前列、國際領先，成為更有顔值、有氣質、有內涵、有格調、有品位的中國大陸新型智慧城市樣板和標竿。

中新社報導，長沙市政府14日舉行新型智慧城市示範城市頂層設計和三年行動計畫記者會，提出「十四五」將建成中國大陸新型智慧城市示範城市。長沙也是大陸首個發布「十四五」新型智慧城市建設規劃的城市。

新冠肺炎疫情發生以來，大數據、雲計算等新一代信息技術在疫情防控、企業復工復產等方面發揮了重要作用，在城市治理中的優勢日益凸顯，各界對於後疫情時代新型智慧城市建設的期望和呼聲高漲。

長沙市根據「關於加快建設新型智慧城市示範城市的決定」，印發「長沙市新型智慧城市示範城市頂層設計（2021-2025年）」和「長沙市新型智慧城市示範城市建設三年行動計畫（2021-2023年）」，形成「決定+頂層設計+行動計畫」的新型智慧城市建設體系。

頂層設計和行動計畫提出，長沙將以數強基、夯實自主可控的新型基礎設施，以數興業、發展高質量的數字經濟，以智治市、構築精準高效的智慧治理體系，以智善政、建設普惠便捷的惠民服務體系，構建「一腦賦能、數惠全城」的建設運行模式，助推經濟社會高質量發展，成為中國大陸新型智慧城市樣板和標竿。

「智慧城市不是簡單的城市信息化，而是城市發展方式的智慧化，是一種改革創新的系統工程。」大陸國家信息中心信息化和產業發展部主任、智慧城市發展研究中心主任單志廣表示，大陸國家信息中心結合長沙實際需求，編製頂層設計和三年行動計畫作為推進工作的總藍圖和施工表，將把長沙作為試驗田和代表作。

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