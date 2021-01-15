武漢辦公樓市回暖 在線教育需求旺

仲量聯行14日發布「武漢商業房地產市場2020年回顧及2021年展望」報告指出，隨著武漢疫後重振，商業地產市場逐步恢復。其中，武漢辦公樓市場在2020年第四季度基本走出低谷。在疫情背景下，在線教育成為全年最大亮點，其強勁需求貫穿全年。

中新社報導，數據顯示，截至2020年12月末，武漢甲級辦公樓和乙級辦公樓項目共計636.8萬平方公尺。受疫情影響，全年淨吸納量表現疲弱。隨著經濟回暖，辦公樓市場需求逐步恢復。

從成交案例數量看，2020年一季度武漢「封城」，全市甲級辦公樓租賃成交數量接近於零。武漢解封後，成交數量開始恢復，四季度成交數量占全年50%左右，指向市場活躍度顯著上升。第四季度淨吸納量中，新入市項目淨吸納量占比60%，存量項目占40%。仲量聯行表示，40%存量項目的淨吸納量不僅明顯強於前三季度，而且較為接近歷史單季平均水平。

疫情的衝擊不改人們對教育的熱情，資本推動刺激在線教育大幅擴張。報告顯示，在線教育行業成為2020年武漢辦公樓市場需求最旺盛行業之一，其甲級市場的成交面積占比高達22%。但仲量聯行亦指出，在線教育的趨勢性擴張也伴隨著部分公司的大面積退租，在線教育處於總量擴張與內部分化的發展階段。