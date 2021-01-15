大陸醫美市場蓬勃 增速高過全球

專業服務機構德勤14日發布報告稱，中國大陸醫療美容市場規模從2015年的648億元（人民幣，下同）一路攀升至2019年的1769億元，年復合增長率達28.7%，遠超全球醫美行業8.2%的平均增速，預計2020年至2023年的年復合增長率為15.2%，而全球僅保持約7%的增速。

中新社報導，德勤中國財務咨詢總監羅天健表示，雖然近年增速有所放緩，但中國大陸醫美市場增速仍高於全球市場，隨著大陸新冠肺炎疫情逐步緩解，行業供需兩端穩步復甦。

報告稱，20歲至35歲女性為中國大陸醫美消費主力軍，占總體消費者的四分之三，消費水平隨年齡段上升逐漸提高，35歲至40歲消費能力最強。消費內容和產品則呈現多元化，其中「輕醫美項目」因較安全且單價較低而廣受消費者青睞，復購意願亦較強烈。

報告指出2021年中國大陸醫美市場的一些發展趨勢，包括：行業改革和重新洗牌將重塑醫美行業格局，推動其向更高質量、標準靠攏；大多數醫美機構將通過採用標準化、易複製的門店運營模式進一步發展；高端醫美機構將通過高度專業化模式進一步發展。

羅天健認為，未來大陸醫美市場的消費者更理性、產品更多元、監管體系更健全、營銷渠道更精準、醫美企業擁有更多優質醫生，為客戶提供更優質的產品和服務，繼以實現價格差異化。