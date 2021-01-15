全球汽車缺芯 陸芯片產業衝刺

數據顯示，2018年中國大陸汽車半導體市場規模為611.6億元（人民幣，下同），同比增長15.6%。業內預計2021年將超1000億元。大陸業內人士認為，在產業對汽車芯片的重視程度陡然提升、汽車芯片需求量不斷擴大背景下，大陸國產汽車芯片廠商的機會已經出現。

中新社報導，近期，德國車企大眾集團以及汽車零部件供應巨頭大陸集團、博世集團相繼發出預警，全球範圍汽車芯片短缺會影響汽車生產，已威脅到全球汽車產業供應鏈安全。

受疫情影響，2020年初，全球對車市的預測都偏悲觀，作為以訂單來規劃產能的半導體製造商，大部分選擇降低產能或甚至關停工廠。

但與預期不同，2020年下半年汽車市場復甦較好。中國汽車工業協會數據顯示，2020年大陸汽車銷量同比下降1.9%，遠好於預期。車企產能恢復顯著，但芯片產能卻未及時跟上步伐。

此外，汽車產業「缺芯」也與消費電子產品爭搶芯片有關。疫情期間，居家辦公令手機、筆記本、平板等電子產品需求猛增，這在一定程度上擠壓了汽車芯片的產能。全球芯片供需失衡，目前部分汽車芯片漲價幅度已經達50%至100%。

當前，中國大陸汽車芯片「卡脖子」現象嚴重。數據顯示，大陸車企前裝芯片進口率超過95%，後裝芯片進口也超過80%，大陸國產自主汽車芯片規模占比不足10%。當前，解決大陸汽車芯片「卡脖子」的問題已刻不容緩。

此次汽車「缺芯」事件，從另一方面也在倒逼大陸芯片產業做大做強。近些年，中國大陸有不少汽車芯片廠商崛起，例如芯馳科技、地平線等製造商。

大陸車企在芯片領域布局較早的當屬比亞迪。早在2004年，比亞迪就成立了半導體公司，在芯片研發生產上已經有十幾年的積累。此次大部分車企面臨芯片短缺困局時，比亞迪表示自產芯片不僅可以自足，還「有餘量外供」。

一位業內人士透露，比亞迪主要是與華為合作。他看來，大陸國產汽車芯片最大的希望是華為。大陸國內至少3至5個汽車品牌已經在用華為的中控系統，相當於是芯片加軟件。「華為可能是突破汽車芯片的主力軍，但這還需要時間」。