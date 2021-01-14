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報告：90後愛借錢炒股、四成家庭願拿一半資產入市

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
騰訊新聞、財聯社聯合發布「大陸股民行為年度報告」。騰訊網
騰訊新聞、財聯社聯合發布「大陸股民行為年度報告」。騰訊網

騰訊新聞、財聯社14日聯合發布「大陸股民行為年度報告」顯示，90後（1990年後出生）股民偏愛向親友借錢炒股，投資者普遍都有過類似信用卡套現、借信用貸炒股的行為。

騰訊網報導，報告顯示，A股投資人加快入市，目前股民數量超過1.75億人。在盈虧方面，20202年，58.9%投資者盈利，不過仍有26%的投資者虧損。

報告顯示，從證券投資者性別來看，男性依舊是投資的核心群體。在城市分布上，證券投資者一線城市占比高，且表現為消費能力強。

值得注意的是，投資者學歷水平出現明顯提升，80後（1980年後出生）、90後投資者中大學學歷的比率均超過30%。

此外，A股資深股民逐步增多，投資十年以上的比率高達35%，90後、00後（2000年後出生）新力量也開始殺入股市。相比而言，90後偏愛向親戚朋友等借錢炒股。

調查顯示，在家庭現金資產的分配上，超過25%的家庭願意拿出50%以上資產投入股市，另外13.2%的受訪者願意拿出70%的現金資產投資股市。

展望未來，報告顯示，半導體等晶片、新能源產業鏈受投資者偏愛，另外白酒、軍工股也頗受歡迎，對房地產族群前景看淡。

騰訊新聞、財聯社聯合發布「大陸股民行為年度報告」。騰訊網
騰訊新聞、財聯社聯合發布「大陸股民行為年度報告」。騰訊網

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