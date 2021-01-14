大陸證監會：台資南僑食品首發上會審核通過

拚大陸A股上市，台灣食品大廠南僑投控有新進展，子公司南僑食品於14日，已獲得大陸證監會受發上會審核通過。

首發上會，指的是新股發行上市之前，經過證監會下屬的「證券發行審核委員會」討論研究新股發行申請以及相關的申報材料，確定符合上市條件。

南僑食品董事長陳正文，同時也是上海台商協會常務副會長。

南僑食品從事烘焙油脂相關製品的研發、生產與銷售的企業，也是達利園蛋黃派、好利來蛋糕等甜品蛋糕部分原料的供應商。

南僑食品前十大客戶包括達利食品、好利來、八十五度、桃李麵包等，公司產品毛利率大幅高於競爭對手，理由是競爭對手的經營業務多元化。

南僑食品生產的烘焙油脂屬於蛋糕領域的上游，下游針對的是達利食品、北京好利來這類的生產商，也就平時大陸人愛吃的達利園蛋黃派、好利來蛋糕背後，就有南僑食品的影子。