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大陸證監會：台資南僑食品首發上會審核通過
拚大陸A股上市，台灣食品大廠南僑投控有新進展，子公司南僑食品於14日，已獲得大陸證監會受發上會審核通過。
首發上會，指的是新股發行上市之前，經過證監會下屬的「證券發行審核委員會」討論研究新股發行申請以及相關的申報材料，確定符合上市條件。
南僑食品董事長陳正文，同時也是上海台商協會常務副會長。
南僑食品從事烘焙油脂相關製品的研發、生產與銷售的企業，也是達利園蛋黃派、好利來蛋糕等甜品蛋糕部分原料的供應商。
南僑食品前十大客戶包括達利食品、好利來、八十五度、桃李麵包等，公司產品毛利率大幅高於競爭對手，理由是競爭對手的經營業務多元化。
南僑食品生產的烘焙油脂屬於蛋糕領域的上游，下游針對的是達利食品、北京好利來這類的生產商，也就平時大陸人愛吃的達利園蛋黃派、好利來蛋糕背後，就有南僑食品的影子。
除了南僑食品，大陸證監會還公告，安徽華塑股份、山東中農聯合生物、山東聯科科技也首發獲通過；蘇州林華醫療器械首發暫緩表決。
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