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華為小公主姚安娜出道 23歲生日宣布進軍大陸娛樂圈
華為仍陷中美角力深淵之際，華總裁任正非的小女兒姚安娜（Annabel Yao），14日宣布出道，正式進軍娛樂圈。
大陸娛樂經紀公司天浩盛世娛樂，14日在官方微博宣布，姚安娜加入天浩盛世，同時曬出題為「破格公主」的官方海報。
值得注意的是，14日也是姚安娜23歲的生日，姚安娜隨後轉發了天浩盛世娛樂微博並表示，「（簽約天浩盛世娛樂是）對於自己的一份特殊的生日禮物，未來同行，不負熱愛」。
此外，她在出道紀錄片中首次回應「名媛」「富二代」等標籤，以及外界將她和同父異母姐姐孟晚舟相比較；孟晚舟目前仍在加拿大進行引渡官司。
姚安娜指出，經常也會在網上看到負面的評論，「一開始會很難過，覺得不公平，為什麼大家要這樣罵我，然後為什麼大家喜歡姐姐不喜歡我，但後來我想通了，每個人都會得到肯定，也會面臨質疑，這世界總會有不喜歡我的人，我不能一個一個的去改變他們的想法，我能做的只是做好我自己。我會把質疑的聲音當做一個前進的動力，讓大家看我的努力，看到我一點點地進步。」
香港經濟日報報導，今年23歲的姚安娜是任正非與第二任妻子生的女兒、孟晚舟同父異母的妹妹，在國外留學多年，去年剛從美國哈佛大學畢業，主修計算機科學和統計學，曾在波士頓科技公司BrainCo實習，參與研發智能假肢。
她也活躍於名媛聚會，和已故澳門賭王女兒何超欣等人是閨密，被稱為「華為最美千金」。
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