美禁進口新疆棉花和番茄 陸商務部：將採必要措施反擊

美國禁止進口來自新疆的所有棉花和番茄產品，大陸商務部14日對此駁斥「美國等個別國家基於虛假信息和憑空捏造的謊言，限制新疆產品出口，打壓新疆機構和企業，這是對中國內政的粗暴干涉。」並強調將會採取必要措施維護權益。

據大陸商務部網站消息指出，大陸商務部新聞發言人高峰在14日的例行記者會上表示，中方一貫反對強迫勞動，中國大陸的有關法律對此明確禁止。

高峰指出，新疆棉花、番茄等產品在全球相關產業鏈、供應鏈中具有重要地位，限制措施將對全球產業鏈、供應鏈安全穩定產生破壞性影響，阻滯世界經濟復甦。中方強烈敦促有關國家立即停止錯誤做法。同時，「我們將採取一切必要措施，堅決維護中方企業的合法權益。」

美國海關和邊境保護局13日表示，美國將禁止進口來自大陸西部新疆地區的所有棉花和番茄產品，因這些產品被指控是由被拘留的維吾爾族穆斯林強迫勞動生產的。

據了解，這是美國因一些公司被控虐待勞工而加強施壓中國大陸的最新舉措。美國稱，大陸政府在「再教育」中心拘留超過100萬維吾爾和其他少數民族，但北京當局予以否認。

美國國土安全部代理副部長Kenneth Cuccinelli 13日說：「強迫勞動是現代奴役的一種形式。『中國製』不僅標明原產國，也是一個警告標籤。」