快訊

數十年來首見！雙北多區自來水變「黃綠色」 北水處揭原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

跨足電動車？大疆：未成立新團隊 汽車技術已研發多年

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
全球無人機龍頭深圳大疆（DJI）回應近期未成立新工程團隊，汽車領域發展前沿技術應用工作已經投入多年。騰訊網
全球無人機龍頭深圳大疆（DJI）回應近期未成立新工程團隊，汽車領域發展前沿技術應用工作已經投入多年。騰訊網

電動車領域正夯，市場傳出全球無人機龍頭深圳大疆（DJI）成立新工程團隊，瞄準自動駕駛技術。對此，公司14日回應，近期並未成立新工程團隊。大疆一直聚焦研發創新，其中也包括在汽車領域發展前沿技術應用，這些工作已經投入多年。

路透報導，據招聘信息和熟悉公司戰略的人士稱，大疆正在組建一支工程團隊，致力於研發自動駕駛技術。大疆發布的職位信息顯示，這家總部位於深圳的公司正在招聘汽車電子、自動駕駛和車載軟件方面的工程師。

知情人士表示，大疆計畫銷售自動駕駛汽車的關鍵部件雷射雷達傳感器等駕駛輔助技術，以及自動駕駛功能的打包解決方案。

騰訊科技報導，知情人士表示，大疆開發雷射雷達和攝影技術已多年。2020年，大疆孵化的初創公司覽沃科技（Livox）在拉斯維加斯舉行的國際消費電子展中展示兩款自動駕駛汽車雷達傳感器。

小鵬汽車在本月初宣布，覽沃科技將成為小鵬汽車在雷射雷達領域的首家合作夥伴，該公司在2021年推出的全新量產車型上，將使用由雙方合作生產的小鵬定制版車規級雷射雷達。

覽沃科技是大疆創新內部孵化成立的獨立公司，致力於提供高性能、低成本的雷射雷達傳感器，且應用於自動駕駛、智慧城市、移動機器人等多個行業。

全球電動車發展加速，在美國特斯拉的帶領下，相關電動車概念股飆速。大陸巨頭企業也積極布局。例如，通訊設備製造商華為，已經成立汽車業務部門，正在開發傳感器。百度與吉利控股集團將組建智慧汽車公司，以整車製造商的身分進軍汽車業。

深圳 概念股 拉斯維加斯

延伸閱讀

台電動車關鍵三年不殺豬公！貿協擬找鴻海帶產業上太空

貿協策展瞄準電動車商機 指標廠鴻海有望加入

MIH鴻海大復活

電動車題材夯 鴻海、和碩認購權證搶手

相關新聞

跨足電動車？大疆：未成立新團隊 汽車技術已研發多年

電動車領域正夯，市場傳出全球無人機龍頭深圳大疆（DJI）成立新工程團隊，瞄準自動駕駛技術。對此，公司14日回應，近期並未...

習近平回信星巴克 籲積極推動中美經貿合作

大陸國家主席習近平日前回信給美國星巴克公司董事會名譽主席霍華德·舒爾茲（Howard Schultz），鼓勵星巴克公司繼...

因應全球緊缺！阿里旗下菜鳥推航空與海運貨櫃訂艙服務

阿里巴巴旗下的物流公司菜鳥網絡14日推出航空與海運貨櫃訂艙服務，菜鳥網絡指出，此舉是為了回應全球航運貨櫃短缺的情況，貨櫃...

陸去年出口2,242億片口罩 相當於為全球每人提供近40個

大陸海關發言人李魁文上午在大陸國新辦記者會上表示，2020年3月至去年年底，大陸海關共驗放出口主要疫情防控物資價值達人民...

台灣去年對大陸出口破2,000億美元 兩岸經貿依賴加深

新冠疫情之下，兩岸經濟連結卻進一步加深。根據大陸海關總署今天公布的統計數據，2020年，台灣對大陸的出口總額突破2,00...

湖北核酸檢測費降至人民幣80元 僅台灣1/20

新型冠狀病毒核酸檢測陰性證明已成為當前跨境移動的必備文件。據大陸媒體報導，湖北省衛生健康委員會14日宣布，將自費新冠病毒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。