跨足電動車？大疆：未成立新團隊 汽車技術已研發多年

電動車領域正夯，市場傳出全球無人機龍頭深圳大疆（DJI）成立新工程團隊，瞄準自動駕駛技術。對此，公司14日回應，近期並未成立新工程團隊。大疆一直聚焦研發創新，其中也包括在汽車領域發展前沿技術應用，這些工作已經投入多年。

路透報導，據招聘信息和熟悉公司戰略的人士稱，大疆正在組建一支工程團隊，致力於研發自動駕駛技術。大疆發布的職位信息顯示，這家總部位於深圳的公司正在招聘汽車電子、自動駕駛和車載軟件方面的工程師。

知情人士表示，大疆計畫銷售自動駕駛汽車的關鍵部件雷射雷達傳感器等駕駛輔助技術，以及自動駕駛功能的打包解決方案。

騰訊科技報導，知情人士表示，大疆開發雷射雷達和攝影技術已多年。2020年，大疆孵化的初創公司覽沃科技（Livox）在拉斯維加斯舉行的國際消費電子展中展示兩款自動駕駛汽車雷達傳感器。

小鵬汽車在本月初宣布，覽沃科技將成為小鵬汽車在雷射雷達領域的首家合作夥伴，該公司在2021年推出的全新量產車型上，將使用由雙方合作生產的小鵬定制版車規級雷射雷達。

覽沃科技是大疆創新內部孵化成立的獨立公司，致力於提供高性能、低成本的雷射雷達傳感器，且應用於自動駕駛、智慧城市、移動機器人等多個行業。

全球電動車發展加速，在美國特斯拉的帶領下，相關電動車概念股飆速。大陸巨頭企業也積極布局。例如，通訊設備製造商華為，已經成立汽車業務部門，正在開發傳感器。百度與吉利控股集團將組建智慧汽車公司，以整車製造商的身分進軍汽車業。