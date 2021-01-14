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因應全球緊缺！阿里旗下菜鳥推航空與海運貨櫃訂艙服務

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
阿里巴巴旗下的物流公司菜鳥網絡14日推出航空與海運貨櫃訂艙服務。圖為天津港太平洋國際貨櫃碼頭。新華社
阿里巴巴旗下的物流公司菜鳥網絡14日推出航空與海運貨櫃訂艙服務。圖為天津港太平洋國際貨櫃碼頭。新華社

阿里巴巴旗下的物流公司菜鳥網絡14日推出航空與海運貨櫃訂艙服務，菜鳥網絡指出，此舉是為了回應全球航運貨櫃短缺的情況，貨櫃短缺已推動運費成本大漲至紀錄高點。

路透報導，菜鳥表示，該服務將覆蓋包括亞洲、歐洲、北美洲、中南美洲、大洋洲和非洲50多個國家和地區的200多個港口，且跨境港到港運費比市場均價低30%到40%。

中新網報導，同時，菜鳥接到商家下單後2個工作日內完成訂艙，並逐票貨物與商家確認離港時間，如果沒有按時訂艙，菜鳥全球供應鏈承諾賠付每單人民幣100元。

而若商家的貨物錯過了離港時間，包括被航空公司、船運公司甩貨等，商家可以發起投訴，如果投訴成立，菜鳥全球供應鏈承諾目前業界領先的賠付標準：海運遠洋貨物每櫃賠付人民幣1,000元或遠洋國際幹線費用的20%，海運近洋賠付國際幹線費50%，空運國際幹線費用10%。

貨櫃急缺衝擊全球出口，受到大陸貿易不均衡，大陸近期出口與進口貨櫃之比為3比1，以及疫情下貨櫃返回延遲影響，根據路孚特Eikon的Freightos數據顯示，去年12月從大陸到美國東海岸的40尺貨櫃報價較6月大漲80%以上。

菜鳥全球供應鏈運輸部專家指出，很多出口商自己去預訂貨櫃的時間普遍已經從一周拉長到一個月，而且就算訂到櫃子，也很難上船。由於艙位更緊缺，很多情況下預訂後也會被甩貨。廣州一家外貿公司預訂艙位後，拿到訂艙證明都花了一周，以前只需要兩、三天。

從全球艙位適用頻率來看，西歐和北歐、地中海、孟加拉、印度、巴基斯坦、美國、中南美洲等區域發出的艙位都是達到或超過100%運行，意味著這些地區有大量貨物無法登船登機起運。

菜鳥全球供應鏈總經理趙劍在一份聲明中表示，「我們希望用實際行動與進出口商家在一起，透過數位技術提高效率，透過與航空公司、船運公司的緊密合作，全力保障跨境運輸通暢。」

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