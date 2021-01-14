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經濟脫鉤失敗 蔡總統任內台灣對大陸順差爆增42%

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
蔡總統任內，台灣對大陸出口持續快速成長。圖為高雄港貨櫃作業情況。聯合報系資料照
蔡總統任內，台灣對大陸出口持續快速成長。圖為高雄港貨櫃作業情況。聯合報系資料照

「雞蛋不能放在同一個籃子裡」，這個道理一般人都懂。因此，對於台灣對外貿易、投資過度依賴中國大陸，早在李前總統時代就已有警覺。但從推動「南向政策」到祭出「戒急用忍」，卻都未能阻斷兩岸經貿連結的不斷加深。

為擺脫台灣經濟對大陸的過度依賴，蔡英文總統2016年上任後立即成立「新南向政策辦公室」。尤其是去年，趁著新冠疫情，蘇內閣更是明顯加速推動兩岸經濟脫鉤，包括以防疫之名禁絕大陸商務人士來台，逼迫愛奇藝、淘寶台灣撤離，並進一步緊縮陸資來台投資規定等等。

但大陸海關總署今天公布的統計數字，卻再一次證明，兩岸經貿互動並不以人的意志為轉移。

根據大陸官方統計數據，台灣對大陸出口，從2016年蔡總統上任那年的1,392.3億美元，在去年突破2,000億美元大關，達到2,006.6億美元。同一時期，台灣自大陸進口也從403.7億美元增至601.4億美元。

由於台灣對大陸產品進口仍有諸多管制，使得台灣對大陸的成長速度遠高於進口，從而導致台灣對大陸的貿易順差不斷擴大。

2016年，台灣對大陸貿易順差為988.6億美元，去年則已暴增至1,405億美元，增幅高達42%。台灣也因此持續成為中國大陸最大的逆差來源地。

早年，台灣因對美國存在鉅額貿易順差，唯恐遭到美國貿易報復，政府還得年年組團赴美採購，並在美方要求下持續開放市場，如今甚至不顧民意強烈反彈也得開放萊豬進口。

即便如此，美國貿易代表賴海哲近日在接受華爾街日報訪問時仍明白表示，台美雙邊貿易協定（BTA）談判遲未展開，原因之一是美台仍有貿易爭端尚未解決。去年前11個月，美國對台貿易逆差仍達269億美元。

弔詭的是，今天台灣對大陸享有的貿易順差數倍於對美國的順差，但蔡政府對於台灣最大貿易夥伴、最大順差來源地，不僅不擔心因此遭受報復，反倒不時刻意挑釁、惡言相向。

台灣千萬不要天真地以為，台灣對大陸享有高額順差真如陸委會所稱，是大陸對台灣的經濟依賴，或是北京當局基於政治考量，不會像美國一樣對台灣採取貿易報復措施。

對於台灣至今仍禁止包括大陸整車、農產品等商品進口，卻年年對大陸坐享高額順差，大陸內部並非沒有不滿的聲音。

大陸一個頗受矚目，連外交部發言人華春瑩都曾在記者會上引用的微信公眾號《寧南山》早前就曾指出，「萬萬沒想到台灣竟然是中國大陸的第一大逆差來源，我們要想減少進口逆差，促進經濟增長，台灣是最值得努力和下手的地方。」

這篇文章甚至稱，「統一之前需要對台灣的經濟進行打壓，否則它越發展，越不想統一。」

蔡政府恐怕得深思，既無力扭轉兩岸經貿相互依賴持續深化，卻又不斷刻意激化兩岸關係，這對台灣長遠的發展真的是明智的選擇嗎？

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