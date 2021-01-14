快訊

中國8個月來「染疫第一死」：河北「瘟疫輪迴」的疫情焦慮

美駐聯合國大使無法來台 蔡英文與克拉夫特改視訊對談

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情下增長迅猛 大陸去年跨境電商進出口增長逾3成

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸去年全年跨境電商增長迅猛。圖為上個月舉行的2020日韓（青島）進口商品博覽會，一家電商平台工作人員在展會上推介商品。新華社
大陸去年全年跨境電商增長迅猛。圖為上個月舉行的2020日韓（青島）進口商品博覽會，一家電商平台工作人員在展會上推介商品。新華社

大陸去年全年跨境電商增長迅猛。據大陸海關總署初步統計，去年大陸跨境電商進出口額達人民幣1.69兆元（約新台幣7.31兆元），較上年增加31.1%；其中出口1.12兆元，增長40.1%，進口0.57兆元，增長16.5%。大陸海關總署新聞發言人李魁文表示，疫情影響下，跨境電商進出口貿易額不降反升，成為大陸「穩外貿」的重要一點。

李魁文於14日舉行的大陸國務院新聞辦新聞發布會上指出，去年透過大陸海關跨境電商管理平台驗放的進出口清單達24.5億單，較上年增加63.3%，而「雙11」期間大陸全國海關透過海關跨境電商共處理進出口清單5,227萬單，年增25.5%，處理清單高峰達每秒3,407單，增長113.2%，各項指標均創新高。

李魁文表示，去年一年疫情影響下，跨境電商作為新興貿易型態迅速發展，大陸跨境電商進出口貿易額不降反升，成為穩外貿的重要一點。

李魁文提到，大陸海關一直在積極適應和促進跨境電商發展，不斷創新優化監管制度支持跨境電商等新型態的永續發展，採取的措施是：第一，全面推廣跨境電商出口商品退貨監管、改善跨境電商零售進口退貨、解決跨境電商出口商品退貨難的問題，幫助企業解決疫情導致的物流延遲等影響，助力企業完善售後服務體系。

第二，創新開展跨境電商B2B（企業對企業）出口試點，現已在北京等22個直屬海關開展試點，將跨境電商監管創新的成果從B2C（企業對消費者）推廣到B2B，並配套便利通關措施。

第三，拓展暢通跨境電商的物流通道，受疫情影響，去年國際航班大面積停航減班，傳統運力驟減，大陸海關總署及時推出支持中歐班列發展實效措施，全力保障雙11等跨境電商高峰商品有序通關。

電商 海關 疫情

延伸閱讀

中科院2波試射飛彈 不見大陸情報船！

貿易戰下 2020年中美貿易額反增8.8%

大陸對14個成員國進出口總值 佔去年外貿額的31.7%

大陸去年外貿增長1.9% 全球主要經濟體唯一逆勢成長

相關新聞

陸去年出口2,242億片口罩 相當於為全球每人提供近40個

大陸海關發言人李魁文上午在大陸國新辦記者會上表示，2020年3月至去年年底，大陸海關共驗放出口主要疫情防控物資價值達人民...

台灣去年對大陸出口破2,000億美元 兩岸經貿依賴加深

新冠疫情之下，兩岸經濟連結卻進一步加深。根據大陸海關總署今天公布的統計數據，2020年，台灣對大陸的出口總額突破2,00...

經濟脫鉤失敗 蔡總統任內台灣對大陸順差爆增42%

「雞蛋不能放在同一個籃子裡」，這個道理一般人都懂。因此，對於台灣對外貿易、投資過度依賴中國大陸，早在李前總統時代就已有警...

疫情下增長迅猛 大陸去年跨境電商進出口增長逾3成

大陸去年全年跨境電商增長迅猛。據大陸海關總署初步統計，去年大陸跨境電商進出口額達人民幣1.69兆元（約新台幣7.31兆元...

貿易戰下 2020年中美貿易額反增8.8%

中美貿易戰持續，但中美貿易數額不僅沒有下降反而還增加。大陸海關發言人李魁文上午表示，2020年，中美雙邊貨物貿易總值達人...

大陸對14個成員國進出口總值 佔去年外貿額的31.7%

大陸海關總署新聞發言人李魁文表示，2020年大陸對其他14個RCEP成員國進出口總值達人民幣10.2兆元，增長3.5%，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。