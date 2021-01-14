疫情下增長迅猛 大陸去年跨境電商進出口增長逾3成

大陸去年全年跨境電商增長迅猛。據大陸海關總署初步統計，去年大陸跨境電商進出口額達人民幣1.69兆元（約新台幣7.31兆元），較上年增加31.1%；其中出口1.12兆元，增長40.1%，進口0.57兆元，增長16.5%。大陸海關總署新聞發言人李魁文表示，疫情影響下，跨境電商進出口貿易額不降反升，成為大陸「穩外貿」的重要一點。

李魁文於14日舉行的大陸國務院新聞辦新聞發布會上指出，去年透過大陸海關跨境電商管理平台驗放的進出口清單達24.5億單，較上年增加63.3%，而「雙11」期間大陸全國海關透過海關跨境電商共處理進出口清單5,227萬單，年增25.5%，處理清單高峰達每秒3,407單，增長113.2%，各項指標均創新高。

李魁文表示，去年一年疫情影響下，跨境電商作為新興貿易型態迅速發展，大陸跨境電商進出口貿易額不降反升，成為穩外貿的重要一點。

李魁文提到，大陸海關一直在積極適應和促進跨境電商發展，不斷創新優化監管制度支持跨境電商等新型態的永續發展，採取的措施是：第一，全面推廣跨境電商出口商品退貨監管、改善跨境電商零售進口退貨、解決跨境電商出口商品退貨難的問題，幫助企業解決疫情導致的物流延遲等影響，助力企業完善售後服務體系。

第二，創新開展跨境電商B2B（企業對企業）出口試點，現已在北京等22個直屬海關開展試點，將跨境電商監管創新的成果從B2C（企業對消費者）推廣到B2B，並配套便利通關措施。

第三，拓展暢通跨境電商的物流通道，受疫情影響，去年國際航班大面積停航減班，傳統運力驟減，大陸海關總署及時推出支持中歐班列發展實效措施，全力保障雙11等跨境電商高峰商品有序通關。