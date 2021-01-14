貿易戰下 2020年中美貿易額反增8.8%

中美貿易戰持續，但中美貿易數額不僅沒有下降反而還增加。大陸海關發言人李魁文上午表示，2020年，中美雙邊貨物貿易總值達人民幣4.06兆元，增長8.8%。

大陸海關上午在國務院新聞辦舉行2020年進出口貿易新聞發布會，李魁文說，中美雙邊貨物貿易總值達人民幣4.06兆元，佔同期中國大陸進出口總值的12.6%。其中，大陸對美國出口3.13兆元，增長8.4%，自美國進口9,318.7億元，增長10.1%。

出口方面，2020年，大陸對美出口機電產品1.92兆元元，增長了9%，占同期對美出口總值的61.4%。其中，出口筆記本電腦、手機分別增長了23.4%和4.6%。同期，出口勞動密集型產品增長了9.8%，出口醫藥材及藥品增長了30.7%。

進口方面，2020年，大陸自美進口農產品1,627.4億元，增長了66.9%，其中進口大豆、豬肉、棉花、原油分別增長了56.3%、223.8%、121.7%和88%。此外，進口汽車600.1億元，下降4.1%。