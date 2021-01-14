陸去年出口2,242億片口罩 相當於為全球每人提供近40個

大陸海關發言人李魁文上午在大陸國新辦記者會上表示，2020年3月至去年年底，大陸海關共驗放出口主要疫情防控物資價值達人民幣4,385億元，其中口罩共出口了2,242億片，價值人民幣3,400億元，相當於為中國以外的全球每個人提供了近40個口罩。這其中包括醫用口罩650億片，占口罩出口量的三成。

另，去年大陸還出口防護服23.1億件，包括醫用防護服7.73億件；護目鏡2.89億副，外科手套29.2億雙。

在醫療器械方面，2020年大陸出口呼吸機27.1萬台，其中無創呼吸機21.2萬台；病員監護儀66.3萬台，紅外測溫儀1.19億件。此外，出口新冠病毒檢測試劑盒10.8億人份，為新冠病毒檢測工作提供了支援。

李魁文說，大陸率先全面復工復產，以抗疫物資最大供應國的優勢，在滿足國內疫情防控需求的同時，對全球大多數國家或地區出口疫情防控物資，有力防控疫情。