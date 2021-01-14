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大陸對14個成員國進出口總值 佔去年外貿額的31.7%

聯合報 / 特派記者陳言喬／北京即時報導
2020年大陸對其他14個RCEP成員國進出口總值達人民幣10.2兆元，占同期大陸進出口總值的31.7%。圖為廣西北部灣港欽州港區貨櫃碼頭。新華社
2020年大陸對其他14個RCEP成員國進出口總值達人民幣10.2兆元，占同期大陸進出口總值的31.7%。圖為廣西北部灣港欽州港區貨櫃碼頭。新華社

大陸海關總署新聞發言人李魁文表示，2020年大陸對其他14個RCEP成員國進出口總值達人民幣10.2兆元，增長3.5%，占同期大陸進出口總值的31.7%。其中，出口4.83兆元，增長5%；進口5.37兆元，增長2.2%。

李魁文說，從貿易夥伴看，東協十國是大陸第一大貿易夥伴，進出口值人民幣4.74兆元，增長7%；日本、韓國是大陸第四和第五大貿易夥伴，進出口值分別為2.2兆元、1.97兆元，分別增長1.2%和0.7%；對澳洲進出口1.17兆元，下降0.1%；對紐西蘭進出口1,255.3億元，下降0.4%。

李魁文表示，目前RCEP是全球體量最大的自貿區，涵蓋了全球約30%的人口、30%的經濟總量和30%的對外貿易，發展前景廣闊、潛力巨大，成員各方對此充滿期待。

大陸海關正在推動RCEP實施前的準備工作。包括一、設立關稅實施準備工作等多個工作專班，正在加快推進RCEP實施準備工作。二是建章立制，保障RCEP原產地規則落地，確保企業申報享惠的便利性。三是加大培訓力度，引導企業用足用好RCEP便利化政策。

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