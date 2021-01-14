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台灣去年對大陸出口破2,000億美元 兩岸經貿依賴加深

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
根據大陸統計，去年兩岸貿易逆勢成長14.3％。圖為廈門港海天集裝箱碼頭。中新社
根據大陸統計，去年兩岸貿易逆勢成長14.3％。圖為廈門港海天集裝箱碼頭。中新社

新冠疫情之下，兩岸經濟連結卻進一步加深。根據大陸海關總署今天公布的統計數據，2020年，台灣對大陸的出口總額突破2,000億美元大關，達到2,006.64億美元，較前一年大幅成長16.0%。台灣自大陸進口為601.41億美元，成長9.1%。

由於台灣對大陸出口成長明顯高於進口，也使得台灣對大陸的貿易順差達到創紀錄的1,405億美元，較前一年大增226億美元，台灣繼續成為中國大陸最大貿易逆差來源。 

大陸國台辦主任劉結一上個月在兩岸企業家峰會致辭時曾表示，大陸是2020年全球唯一實現經濟正增長的主要經濟體，不只成為世界經濟增長的重要引擎，也對台灣經濟起到強有力拉動作用。

劉結一當時還說，「如果沒有這些順差，台灣對島外貿易將出現巨額逆差；如果沒有祖國大陸發展機遇的帶動，台灣經濟今年（指2020年）將難以維持正成長。」

不過，陸委會對於兩岸貿易數字的解讀則是，疫情發生後，宅經濟等新興科技興起，美國對華為禁導致廠商提前出貨，加上大陸扶植半導體政策等，拉升中國大陸對電子零組件、資通訊產品及機械設備等需求，從而拉抬台灣對大陸的出口。就成長品項觀察，是中國大陸需要及依賴自台灣進口。

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