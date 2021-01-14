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大陸著名電商「唯品會」 涉不正當競爭遭調查

聯合報 / 特派記者陳言喬／北京即時報導
大陸著名電商平台「唯品會」遭調查。（百度）
大陸著名電商平台「唯品會」遭調查。（百度）

大陸網路平台電商再遭調查，新華社報導，大陸國家市場監管總局根據舉報，依法對唯品會（中國）有限公司、廣州唯品會電子商務有限公司涉嫌實施不正當競爭行為立案調查。

根據百度資料，「唯品會」資訊科技有限公司（VIPS）成立於2008年8月，總部設在廣東省廣州市，旗下網站於同年12月8日上線。 唯品會主營業務為互聯網線上銷售品牌折扣商品，涵蓋名品服飾鞋包、美妝、母嬰、居家等各大品類。

唯品會2012年3月23日在美國紐約證券交易所上市。自上市以來，截至2020年3月31日 ，唯品會已連續30個季度實現盈利。2019年全年，唯品會實現淨營收人民幣930億元，年比增長10%。唯品會2020年第2季活躍用戶數為3,880萬 。

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