董座把脈自身境況 雷軍：小米不需要我 就退休

在香港上市的小米公司董事長雷軍接受大陸央視訪問時表示，50歲時曾考慮過退休問題，現在考慮退不退休只有一個前提，就是這個企業需不需要自己，如果這個企業不再需要，就是退休的時候。

對於57歲的馬雲已經在兩年前宣布退休，現年52歲的雷軍透露，到50歲時是挺惶恐的，因為覺得無法面對已經老了，40歲時還不會這麼想，40歲時覺得還有無限可能。

他說，在快40歲時，有一次從夢中醒來，就想曾經想辦一家偉大的公司、做一些偉大的事情，到了40歲覺得一事無成，當時想知道自己是否還有勇氣、決心，因此決定創辦小米。

對於小米發展，雷軍認為公司真正受到認可仍需要十年，因為將產品做平價做好後，市場會質疑便宜無好貨。

雷軍回憶自己職業生涯最大挫折，是1996年金山科技差點關門、差點發不出工資，「當時每晚焦慮得睡不著覺」。從那次挫折後，他開始對現金流極其在意，「我永遠不想讓自己遇到第二次發不出工資的時候。」所以，此後由他負責的公司均非常在意現金累積。

不過，雷軍坦言，太保守亦曾導致自己差點錯失網路時代，「所以有時候不單要埋頭拉車，也要抬頭看路。」

在2000年，雷軍創辦「卓越網」，後來出售給亞馬遜。「事實上我們已經相當於錯過，因為我們只辦了個卓越網」，該經歷也讓雷軍在2007年金山上市後休整反思，到底哪裡做錯，「反思的結果，還是要順勢而為。」

早年小米崛起時，雷軍曾被稱為「中國的賈伯斯」。雷軍最新在訪問中指出，崇拜賈伯斯不一定要成為第二個賈伯斯，要學習賈伯斯的精神，但賈伯斯是獨一無二的，其實很難複製。