聯想將發CDR 掛牌科創板

全球個人電腦龍頭聯想集團在港所發布公告表示，董事會已批准可能發行大陸存託憑證（CDR），並向上海證券交易所科創板申請CDR上市，預計募資人民幣100億元（約新台幣440億元），將用於新技術、新產品的研發，預計今年2月在股東大會後提交申請案。

聯想集團昨（13）日股價大漲9.6%，收在港幣8.83元。

聯想集團微信公眾號報導，聯想集團董事長楊元慶指出，聯想集團一直以來植根中國，布局全球，相信宣布的回A股上市計畫，將有助於增強公司戰略與境內蓬勃發展的資本市場的緊密連接，提升大陸投資人投資聯想的便利性，進一步釋放聯想的價值，讓公司能夠以更大力度投資於科技創新、服務轉型和智慧化變革，更好推動各行各業的數位化、智慧化轉型升級。

楊元慶表示，憑藉公司在卓越運營和全球資源、本地交付等方面的核心競爭優勢，聯想將牢牢把握數位化、智慧化變革的發展機遇，為社會、為股東創造長期可持續的回報。

公告指出，根據該建議，聯想集團擬發行新普通股，占公司經擴大後的已發行普通股股份總數不多於10%。所募得資金將用於技術、產品及解決方案的研發，相關產業戰略投資，及補充公司營運資金。

IDC發布全球個人電腦市場最新資料顯示，2020年全年全球個人電腦市場出貨量年增13.1%，其中第4季年增26.1%，達到9,160萬台；前三大廠商中，聯想集團出貨量年增29%，排名保持全球第一，第4季全球市占率上升至25.2%。

中新經緯報導，作為個人電腦廠商，聯想集團是否具備足夠的科技創新實力到科創板上市引起了市場關注。

聯想集團回應稱，聯想從創立之初就非常重視技術創新，堅持不懈投入，建立完善的創新體系，重視專利保護，重視產學研合作，聯想在全球共設有17處研發基地，構建了聯想創投（面向未來5-10年）、研究院（2-5年）、產品事業部（1-2年）三級研發體制。聚焦於人工智慧、5G、雲計算、邊緣計算、區塊鏈等前沿科技，聯想每年以超過人民幣100億元的規模投入研發，在全球累積專利及專利申請近3萬件，其中5G標準必要專利數超過1,000件。