智己兩款新車 Q4量產

經濟日報 / 記者林宸誼／綜合報導

由上汽集團、張江高科和阿里巴巴集團共同打造的智己汽車（I M），昨（13）日全球首發兩款量產定型車，搭載寧德時代「摻矽補鋰電芯」技術電池，最大續航里程超1,000公里、20萬公里零衰減，預計今年第4季量產交付。

昨天發布兩款新車還沒有正式命名，未來汽車日報報導，智己汽車方面介紹，首款智慧純電轎車將於2021年4月上海車展期間接受全球預訂，今年年底上市；智能純電SUV將於2022年上市。

騰訊財經報導，智己汽車將搭載上汽與寧德時代共同開發的「摻矽補鋰」技術的電池，單體能量密度達每公斤300瓦，最大續航里程超1,000公里；此外，智己汽車還支持無線充電，並可做到20萬公里零衰減、永不自燃。

這樣續航里程追平蔚來於9日發表的旗艦轎車ET7，智己汽車因此成為繼蔚來後，大陸第二家發布1,000公里續航量產車的車企。

按照永不自燃與最大續航里程超1,000公里的說法，智己汽車已然一下就解決了目前新能源汽車面臨的兩大問題：續航與安全，而解決這兩大問題的根本還是在動力電池上。

上海財聯社報導「摻矽補鋰」技術，先前已在蔚來的固態電池中出現過，也就是「無機預鋰化碳矽負極」，本質均為提高負極中矽的含量，同時增加鋰的含量，來彌補因矽含量提升而導致的電池在充放電過程中鋰損耗的提高。

光大證券分析師李偉峰認為，超高鎳化三元材料+矽碳負極，將成為鋰電池未來發展主流方向。

上海 車展

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