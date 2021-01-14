寧德時代春節薪資翻倍

年關將近，電動汽車電池龍頭業者寧德時代訂單暴增，為鼓勵員工春節留守加班祭出重大獎金激勵，一線工人2月的純收入可達人民幣1萬3,100元（約新台幣5.5萬元），也就是薪資翻倍。

上海證券報報導，寧德時代工人招聘中心近日發布多條與生產製造相關的職缺招聘資訊。部分職位描述稱，因年終訂單暴漲，為鼓勵大家春節繼續留守加班工作，以保證公司出貨，特設重大獎金激勵。

激勵方案顯示，不僅春節三天有法定三倍的工資，2月每天還額外獎勵人民幣200元，即2月不回家過年，各項加班獎金收入加在一起，一線工人的純收入（扣完五險一金）將達1萬3,100元。

該招聘啟示顯示，以質檢員為例，正常薪資範圍是每月人民幣5,000至8,000元，以不過年在公司加班能拿1萬3,100元的標準來看，員工單月薪資翻倍。

除了寧德時代，為吸引更多勞工就地過年，大陸各地政府和企業祭出發紅包，給補貼，發消費券，還有免費流量和門票、免費乘坐公車等福利，甚至還有流動人口積分獎勵、子女積分制入學加分等等。

例如福建省泉州市日前推出八條措施鼓勵就地過年，對2月11日至17日留在泉州過年的非泉州籍企業工會會員，經審核確認後按每人人民幣200元標準網上申領新年紅包。浙江省台州市將為部分企業發放留台州過年外來員工新春紅包予以補助，補助標準原則為每人人民幣380元和280元兩個檔次。

高額補貼誘惑下，有打工人說，現在疫情嚴峻，公司提供免費吃住，還享高津貼，決留公司過個安心年。