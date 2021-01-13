特斯拉公司副總裁陶琳：Model Y本月將開始陸續交付

特斯拉公司副總裁陶琳13日在微博發文，Model Y 將於本月開始陸續交付。市場傳出，新車價格調降下殺人民幣16萬元，吸引消費者搶購，日前一度癱瘓特斯拉大陸官網訂購頁面。

澎湃新聞報導，特斯拉大陸生產的中型純電SUV Model Y於今年元旦開賣，長續航版與高性能版售價分別為人民幣33.9萬元和36.9萬元，較之前進口版的價格分別降低14.8萬元和16.5萬元。

消息宣布後，特斯拉官網的訂單頁面一度癱瘓。特斯拉客戶支持官方微博發文回應，官網訂單頁面由於訪問量激增，暫時無法重新整理。隨後，特斯拉大陸生產的Model Y訂單破10萬筆的消息在網上流傳。

雖然大陸生產Model Y訂單破10萬筆的消息並未得到官方確認。但1月6日晚，特斯拉大陸官網顯示，開售僅六天，大陸生產的Model Y長續航版預計交付日期已變為2021年第2季。

大陸生產的Model Y多項升級，增加方向盤加熱和生化防禦模式等功能。特斯拉上海超級工廠已全力生產Model Y。之前，特斯拉上海超級工廠二期園區的航拍畫面顯示，室外停放的Model Y數量已經超過Model 3。

此外，特斯拉官方招聘公眾號顯示，上海工廠正在大量招聘生產製造崗位的員工。前述兩種跡象皆顯示Model Y將收獲大量訂單。

值得一提的是，特斯拉Model 3的市場熱度居高不下。乘聯會日前公布數據顯示， 去年12月，特斯拉大陸一共銷售2萬3,804輛大陸生產的Model 3， 打破之前11月創下的銷量紀錄，月增10%，占大陸新能源汽車銷量逾11%。

乘聯會秘書長崔東樹表示，預期Model Y短期內不會再降價，但這樣的價格，將會對賓士，BMW和奧迪燃油車市場帶來較大衝擊。

回顧特斯拉的交車時間表，2019年1月，特斯拉超級工廠在上海動工；2020年1月，大陸生產Model 3交付。2021年1月，大陸製造生產的Model Y開賣並陸續將交付。特斯拉的造車速度驚人，今年持續瞄準大陸電動車市場。