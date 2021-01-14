陸企海外發展 投資結構優化

新冠肺炎疫情並未影響中國大陸對外直接投資平穩健康發展。13日在北京發布的《企業海外發展藍皮書：中國企業海外發展報告（2020）》指出，中國企業正在向全球產業鏈高端布局發力，中國對外直接投資結構有望進一步優化。

據中新社報導，這份由對外經濟貿易大學北京企業國際化經營研究基地、社會科學文獻出版社共同發布的藍皮書指出，受新冠肺炎疫情全球大流行、國際貿易摩擦加劇、全球經濟衰退風險上升等因素影響，未來一段時間中國對外貿易發展將面臨前所未有的嚴峻挑戰。在此背景下，需要進一步優化中國企業對外投資布局。

值得注意的是，這一趨勢已有所顯現。藍皮書稱，隨著中國進入產業結構調整的深化階段，越來越多中國企業在支持結構調整和轉型升級的領域開展大規模跨國併購，中國企業開始向全球產業鏈高端布局和發力，驅動對外直接投資開始由第二產業向第三產業轉型。

藍皮書預計，未來一段時間，中國企業將在國際市場進一步加大對於高技術含量和高附加值的新興產業、高端服務業和消費品業等領域的綠地投資和海外併購。