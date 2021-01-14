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十四五 種業高質量發展

聯合報 / 記者賴錦宏／綜合報導
大陸農業部宣布，「十四五」將全力發展種子科技攻關。（騰訊微信照片）
大陸農業部宣布，「十四五」將全力發展種子科技攻關。（騰訊微信照片）

作為農業「晶片」，種子行業的發展水平直接關乎中國糧食安全的命脈。大陸農業農村部副部長劉煥鑫表示，「十四五」期間，農業農村部將抓住種子和耕地兩個「要害」，守住18億畝耕地紅線，加強高標準農田建設，打好種業「翻身仗」。

香港文匯網報導，近年來，大陸種業發展有了長足進步，但受種業入門門檻較低、科研與市場脫節、管理制度落後等影響，目前仍面臨模仿抄襲成風、種子企業小而多小而散、「洋種子」威脅加劇等多重困境。

大陸農業部發展規劃司長曾衍德說，農業農村部把種業作為「十四五」農業科技攻關和農業農村現代化的重點任務來抓，推進種業高質量發展，打贏種業「翻身仗」，確保中國碗主要裝中國糧，中國糧主要用中國種。

曾衍德稱，「『十四五』期間將重點抓好種子資源庫和種業基地建設，建設好國家農作物、畜禽和海洋漁業三大種質資源庫，這是我們搞好種業創新的物質基礎。還要抓好國家現代種業基地建設。」

中國大陸目前已經形成了海南、甘肅、四川三大國家級基地，下一步將繼續提升基地建設水平，為農作物育種提供基礎保障。

同時，大陸還啟動實施種源「卡脖子」攻關和新一輪畜禽遺傳改良計畫，持續抓好農作物和畜禽良種聯合攻關。此外，也將遴選一批創新強、潛力大的育繁推一體化龍頭企業，促進技術、人才、資金等創新要素向企業集聚，並加大種業知識產權保護力度，為種業創新發展營造良好的環境。

香港 抄襲 食安

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