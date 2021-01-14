滙豐預估 大陸今年經濟增長8.5%

聯合報 / 記者賴錦宏／綜合報導

滙豐經濟研究亞太區聯席主管兼大中華區首席經濟師屈宏斌預計，2021年中國大陸經濟將增長8.5%，部分由於比較基數低。

香港電台報導，屈宏斌指出，今年大陸經濟將由出口及製造業投資帶動。隨著疫苗廣泛接種，市場對中國出口防疫產品需求減少，但有利於全球消費需求反彈，更有利中國出口表現。他並指，今年人民幣升值幅度可控，對出口影響不大。

屈宏斌表示，去年下半年中國大陸出口帶動製造業表現，工業利潤和產能利用率亦回升，加上大陸中央支持製造業方面的信貸，都有利於今年製造業投資回升，支持經濟增長。

此外，屈宏斌並預期，今年大陸通膨率將維持低於2.5%的水平，符合大陸央行的目標，人民銀行也不急於升息。

滙豐亞太區證券策略主管Herald van der Linde則指出，對今年港股市場展望正面，背後是港股將受中國經濟復甦帶動，同時較A股相對便宜，預計A、H股之間的價差今年將會收窄。香港本地股票方面，看好部分地產股及運輸股。他預計，今年亞洲股市平均漲幅8%至9%。

展望今年香港及大陸經濟，滙豐首席中國經濟師屈宏斌表示，預期今年香港經濟將按年增長4.4%，主要受大陸經濟增長帶動，及得益於疫苗廣泛接種後全球出口和貿易的恢復，對比去年為收縮6%。

滙豐全球外滙策略主管Paul Mackel預估，今年人民幣對美元先升後回，上半年目標滙價為6.4，下半年隨着經濟反彈放緩，將有所回落。

香港 人民幣

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