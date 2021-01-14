海南自貿港 今年首批139項目開工

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

1月13日，海南自貿港2021年第一批集中開工139個項目，總投資419億元（人民幣，下同）。

據中新社報導，本次集中開工的項目涵蓋產業發展、基礎設施提質升級、民生公共服務等領域。其中，產業發展項目33個，投資160億元；基礎設施提質升級項目64個，投資167億元；民生公共服務項目42個，投資92億元。

海南從2020年12月1日起全面禁塑，此次開工的海口國家高新區降解塑料生產研發平台項目引人關注。

該項目建設單位海口國家高新區發展控股有限公司董事長龍翔春說，海南省全生物降解塑料產業發展規劃提出了培育全生物降解塑料產業服務新業態，推動降解產業在海南省集群發展，建成全球標桿意義的降塑產業示範基地的目標。

該項目建築總面積約7萬平方公尺，將於今年底建成，可吸引20家左右的可降解塑料生產研發企業入駐。　　

作為海南自貿港建設先行區，洋浦經濟開發區13日集中開工10個項目。其中，總投資超過30億元的華能洋浦天然氣熱電聯產項目投產後，不僅能為洋浦石化功能區工業項目提供集中供熱，還能實現電力資源就近保障。

洋浦經濟開發區管委會副主任張進說，2021年將全力推動一線放開、加工增值規則、一負三正零關稅清單等自貿港政策落地見效；對標大陸國內國際先進地區，實施優化營商環境行動計劃。　

海南省副省長王路在集中開工儀式上說，海南以項目為載體，全面落實落細自貿港建設各項優惠政策。歡迎更多大陸國內外企業到海南投資，共享自貿港建設的機遇和紅利。　　

據瞭解，近三年來，海南已累計集中開工項目1468個，總投資6299億元。

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