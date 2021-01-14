福建首創 涉台法服網和App開通

「福建涉台司法走在大陸前列，在惠台政策、涉台司法方面，福建法院為在地台胞提供精準的便民利民服務。」台籍大陸人大代表梁志強近日表示。

據中新社報導，日前，福建省高級人民法院正式開通大陸首個涉台司法服務網和手機App。對此，梁志強認為，涉台司法服務網和手機App可減少台胞當事人對大陸司法認知的差距，增強對大陸司法的瞭解，「可以將涉台服務集中在一處，打通線上線下，並通過線上調節線下操作。」

據悉，福建高院此次建立首個涉台司法服務網和手機App，匯聚訴訟須知、訴訟流程、跨域服務、網上立案、庭審直播等26項功能，為台胞提供普惠均等、便捷高效、精準優質司法服務。

網站開通當天，廈門海滄區某台企通過涉台司法服務網成功遠程辦理網上立案。

福建高院黨組書記、院長吳偕林表示，近年來，福建法院始終將涉台司法工作作為全省法院重點工作和特色品牌，深化涉台司法創新發展工程，成立涉台司法交流研究中心，率先推出司法惠台59條措施，連續舉辦12屆海峽兩岸司法實務研討會等等，福建持續推進涉台司法審判專業化、服務精細化、互助規範化、交流常態化。