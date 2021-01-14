高雄人楊超閎 用設計聯結兩岸

1979年出生於台灣高雄的楊超閎，從兒時對大陸的「驚鴻一瞥」，到青年時飽覽大陸的名山大川，如今他在廈門落地生根。楊超閎作為創薪滿藝（廈門）文化傳媒有限公司總經理，他說，自己一直有一種情懷，希望能夠用設計聯結兩岸文化。

30多年前，楊超閎讀小學六年級時，父親帶著他第一次到大陸旅遊，從此，「以後要到大陸多走走」的想法，就在他心裡埋下了種子。他說：「我的祖籍在福建南安，我從小就對大陸有一份天然的親切感。當我第一次來到上海，再去杭州看西湖，我才知道，原來大陸的風光，比在台灣課本中展示的要更美。」自那以後，癡迷文化古跡的楊超閎便時常來大陸觀光，大江南北都留下了他的足跡。

楊超閎從2004年開始創業，在台灣經營一個設計營銷團隊。2014年，機緣巧合下，楊超閎來到廈門，開始從經濟、商業的角度了解到一個不一樣的大陸。經過多方考察後，2015年，楊超閎與幾位合夥人共同成立了創薪滿藝（廈門）文化傳媒有限公司，開始致力於兩岸的文創設計工作。

楊超閎表示，設計雖然分不同領域，兩岸設計理念也有許多差異，但是萬變不離其宗。到廈門後，他最先開始從文創、商業空間著手，後來慢慢延伸到文旅規劃設計、景觀設計等領域，闖出一條自己的路。

五年來，楊超閎從無到有，積累資源；業務多了，他也開始把這些案子傳回去，介紹給台灣的青年設計師。「廈門作為旅遊城市，有很多伴手禮需要做包裝，設計市場潛力很大。有些咖啡廳、餐廳要裝修成特定風格，我也會幫忙介紹台灣的青年設計師，這不僅能讓他們對大陸有直觀的感受，也能讓案主們體驗到不同於大陸的設計風格。」

在擔任兩岸設計「中間人」的過程中，楊超閎愈發覺得任重而道遠。他說：「我們會根據不同的案子找到不同的設計師，而且會以接地氣的方式跟他們說明兩岸在設計考量上的異同，這不單單局限於設計，更是一種雙向的文化交流。」

「設計來源於生活」，一直以來，楊超閎用他的雙眼去觀察生活，觀察他人的需求，不僅讓他熟悉了他所逗留的大陸每一座城市，成為一張帶著文化和藝術功能的活地圖；也讓他在生活中汲取靈感，做出一個個有靈魂、接地氣的設計。他認為，廈門有閩南文化、鄭成功文化，還有宗教信仰等，都可以跟台灣做文化聯結。同時，來自世界各地的創業者所帶來的多元文化，也可以讓設計師的創作空間更為廣闊。