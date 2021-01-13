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阿里巴巴目標價 多家投行下調

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
瑞穗證券13日將阿里巴巴的目標價從300美元下調至270美元。歐新社
瑞穗證券13日將阿里巴巴的目標價從300美元下調至270美元。歐新社

瑞穗證券13日將阿里巴巴的目標價從300美元下調至270美元，指出由於投資和競爭，阿里巴巴的利潤率面臨風險。阿里巴巴在美股價13日早盤下滑0.78%，暫時來到225.6美元。

財聯社報導，瑞穗證券預計，阿里巴巴面臨拼多多和其他公司，新的社區團購業務模式帶來的破壞性競爭，這應導致阿里巴巴加大對新業務模式的投資，擴大其在低線市場的零售基礎設施，以爭奪市占率。分析師James Lee表示，雖然這些舉措對於阿里巴巴的長期戰略是必要的，但將拖累利潤率。

無獨有偶，麥格理集團分析師Han Joon Kim在本周一將阿里巴巴目標價從397美元下調至387美元。下調第四季度對阿里巴巴的業績預期，預計第4季度GMV（商品交易總額）年降23%，以廣告收入為核心的營收預期下調19%。雖然營收預期走軟，這已一定程度反映在股價上。

新浪網報導，富瑞11日發布研究報告稱，將阿里巴巴目標價由港幣363元下調12.4%至港幣318元，予「買入」評級。報告稱，相信未來阿里巴巴將會持續改善用戶體驗，如淘寶app及串流直播平台於雙11的改善等。

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