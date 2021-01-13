亞投行：將支持發展中國家購買疫苗 不考慮核電項目

亞洲基礎設施投資銀行（簡稱亞投行）行長金立群13日在座談會上表示，將支持發展中國家購買疫苗，不考慮參與核電項目。投入疫情基金規模提升至130億美元。

第一財經報導，新冠疫情暴發後，亞投行2020年的放貸額增長較快，主因是當中人民幣77億元用於控制新冠肺炎的蔓延，還有剩下的一部分是常規的基礎設施項目。預計2021年這個數字也不會太少，貸款總規模會與2020年類似。

金立群指出，針對新冠肺炎的相關額度可能還會增加，因為很多國家對疫苗的需求量將會非常大。大陸、美國和歐洲一些國家的疫苗生產能力會較快增長，可能在半年多就能夠滿足該國需求，在這種情況下就會有足夠的疫苗來支持不能生產疫苗的國家，亞投行也將準備一部分資金來支持這些國家。

新冠肺炎疫情期間，亞投行成立初始規模100億美元的新冠肺炎危機恢復基金，支持成員克服疫情帶來的經濟、財政和公共衛生壓力，後提升至130億美元。

在發展新能源方面，金立群表示，亞投行將注重發展安全的新能源，即太陽能、風能、水電等等，並且不考慮參與核電項目的建設。

亞投行成立五年來，共批准108個項目，涉及28個經濟體，投資總額超過220億美元。成員數由成立時的57個增至103個，覆蓋亞洲、歐洲、北美洲、南美洲、非洲和大洋洲，成為僅次於世界銀行的全球第二大多邊開發機構。