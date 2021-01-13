港財政司長：料去年香港經濟收縮幅度達-6.1%

香港財政司司長陳茂波今日表示，估計2020年香港經濟緊縮的幅度將達到-6.1%，是有史以來最嚴重的衰退。從2019年的經濟緊縮，香港是連續兩年負成長，是香港有紀錄以來的首次。

香港經濟近2年深受反送中運動與新冠肺炎疫情影響。據港媒星島日報報導，陳茂波今在「香港中華總商會—中總論壇2021」影像致詞上表示，新冠疫情讓已陷入衰退的香港經濟雪上加霜，去年首三季合計按年度大幅收縮7.2%。雖然第三季的收縮幅度已放緩，按季更有2.8%增長，但11月底疫情反彈，對香港經濟再次造成壓力。

陳茂波指出，最新數字顯示，12月香港採購經理指數重回收縮區間，中小企營商氣氛亦趨向悲觀。預期疫苗能按期逐步接種，經濟復甦動力可能在下半年增強。

陳茂波稱，香港經濟復甦取決於內外因素。外在方面，大陸經濟預計會強勁增長，是支持香港經濟的最大後盾；其他主要經濟體如果疫苗有效和被廣泛接種，經濟在下半年也應會明顯復甦；中美之間的分歧也會繼續影響全球經濟和金融市場。另估計旅遊業仍要一段時間才能恢復。

陳茂波表示，今年是「十四五」計畫的開局之年，香港需把握在大戰略中的定位與角色。在「內循環」方面，未來港商可加強推動其優質產品的內銷、拓展進口分銷業務，把握CEPA等措施，積極參與內需市場；「外循環」上，香港應繼續提供與國際接軌的專業、商務和高增值服務，助力國家建設同時，發展更廣闊的空間。