富士康與吉利控股合資公司 暫無計畫代工百度、拜騰

浙江吉利控股集團13日宣布，與富士康成立的合資公司暫時沒有為百度與吉利的合資公司代工的計畫。此外，也沒有計畫為數日前與富士康簽署戰略合作框架協議的造車公司拜騰代工。

澎湃新聞引述知情人士透露，合資公司將設立管理團隊負責公司的日常運營。其中，富士康有權提名或更換公司CEO，吉利控股有權提名及更換公司的CFO（財務長）。目前合資公司沒有引入新投資人的計畫，也沒有IPO計畫。

今日，吉利控股和富士康共同簽署戰略合作協議，雙方將成立合資公司，為全球汽車及出行企業提供代工生產及定製顧問服務，包括但不限於汽車整車或零部件、智能控制系統、汽車生態系統和電動車全產業鏈全流程等。

該合資公司將導入ICT（信息與通信技術）分工模式，幫助客戶企業超越現有汽車產業模式，向創新高效的制造供應鏈體系和商業模式加速轉型，為汽車的電動化、智能化、網聯化、共享化架橋鋪路，創造價值，實現共贏。

根據協議，合資公司雙方各持股50%。合資公司董事會由五名董事組成。其中，富士康委派三名董事，吉利控股委派兩名董事，董事長由富士康委派。