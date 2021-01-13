經濟下行 陸信託業去年違約金額逾6,890億元

去年大陸疫情雖獲得有效控制，但在經濟下行中，信託行業累積的風險隱患加速暴露。據統計，去年大陸集合信託產品共發生310多起違約事件，涉及違約項目金額超過人民幣1,600億元（約新台幣6,896億元）。業界人士預計，今年信託產品到期規模達人民幣3.8兆元，大陸信託業日子依然不好過。

據第一財經報導，畢馬威金融行業戰略諮詢合夥人支寶才表示，過去規模導向的粗放發展模式，一定程度上掩蓋了大陸信託公司業務發展素質的問題，部分「虛胖」的機構將在未來幾年內承受信託規模和收入調整或者下滑的壓力；退潮過程中可能還會發現「裸泳」的機構。

包括今年，未來3年，大陸信託產品到期規模分別為人民幣3.8兆、3.37兆和2.01兆元。

一名中型信託公司高管則表示，過去信託什麼業務都可以做，由於制度優勢，牌照比較有價值，行業也得到快速發展，但當前在大陸「強監管」下，信託的牌照優勢減弱，信託行業開始分化。

去年12月四川信託有4家股東被實施監管強制措施，大陸銀保監會信託部主任賴秀福隨後表示，將制定頒布信託公司管理新規，包括信託公司資金信託業務和資本管理制度、加強信託公司股東股權管理，加強關聯方識別和關聯交易監管等。