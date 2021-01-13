TCL科技股價再創新高 電視面板處史上最長漲價周期

TCL科技股價13日再創新高，大陸另一面板龍頭京東方股價這兩天也持續攀升，創階段新高，1月13日截至中午12點漲1.87%至每股7.09元。

TCL科技股價13日報收人民幣9.24元，上漲7.4%；京東方股價報收7.02元，上漲0.9%。

第一財經報導，面板龍頭股價上漲的背後，是液晶電視面板處於史上歷時最長、漲幅最大的漲價周期。群智諮詢總經理李亞琴分析，預計這輪起於去年6月的漲價會持續十個月，將延續到今年第1季。

她指出，這是過去十年以來最長的面板漲價周期，以往面板漲價周期最長六、七個月。在這十個月裡，液晶電視面板、液晶顯示器面板的漲幅都將在50%以上，部分液晶電視面板價格上漲80%至90%，漲幅也是過去十年來最大的。

TCL科技11日發布的2020年度業績預告稱，2020年TCL科技歸母淨利預計將年增60%至70%，盈利將在人民幣42億至44.6億元之間。主要是因為其旗下TCL華星2020年營收將年增超過35%、淨利將年增超過140%，其中大尺寸液晶面板業務的淨利，將年增超過6倍。

李亞琴指出，面板業2020年上半年表現悲觀，下半年卻超出預期。2020年全球面板業的產值年增13%至超過1,140億美元，面板出貨量也年增5%。

李亞琴預測，2021年全球面板業謹慎樂觀，上半年價格穩定，供需平衡偏緊。下半年，如果各國疫苗在第3季普及並達到好的保護效果，需求回落，供應走向寬鬆，面板價格將有回檔空間。但是如果疫苗普及速度不快，下半年各國社交隔離持續，需求在高位波動，全年供需穩中偏緊的狀況會持續。

群智諮詢TV研究總監張虹預計，今年全球電視出貨量會下降3.1%，第2季電視品牌商的面板備貨意願將下降，面板供需趨於平衡，液晶電視面板價格下調的窗期口期將在第2季末。

2020年，TCL科技收購三星蘇州8.5代線60%股權，京東方也收購南京熊貓8.5代線和成都熊貓8.6代線的控股權。李亞琴認為，今年將是面板業併購後的整合期，由於參與廠商數量減少，新的競爭格局下，即使下半年液晶面板價格回檔，也不會是斷崖式的，面板廠2021年盈利可期。