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中汽協預警：晶片供應吃緊，影響大陸汽車產業

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
圖為8日登場的第三屆海口國際新能源暨智能網聯汽車展覽會，在近300輛參展車中，新能源車就有162輛。中新社
圖為8日登場的第三屆海口國際新能源暨智能網聯汽車展覽會，在近300輛參展車中，新能源車就有162輛。中新社

中國汽車工業協會（中汽協）13日提出預警，晶片供應吃緊的問題，將影響大陸汽車產業運行穩定性。

根據中汽協發布的2020年汽車工業經濟運行情況，大陸汽車銷量自2020年4月持續保持增長，全年銷量完成2,531.1萬輛，年增幅收窄至2%以內，但仍繼續蟬聯全球第一。

中汽協指出，新能源汽車自7月銷量持續年增率呈現大幅增長，全年市場銷量好於預期。汽車出口在結束前8個月的低迷後，9月開始恢復，且在11月、12月連續兩個月出口量刷新歷史記錄。

中汽協表示，2020年或將是大陸汽車市場的峰底年份，2021年將實現恢復性正增長，其中，汽車銷量有望超過2,600萬輛，年增4%。

在產銷數字方面，數據顯示，2020年12月乘用車銷量為237.5萬輛，年增7.2%；1至12月累計銷量2,017.8萬輛，年減6.0%。12月乘用車產量233.1萬輛，年增6.5%；1至12月累計生產1,999.4萬輛，年減6.5%。

2020年12月新能源汽車銷量24.8萬輛，年增49.5%；1至12月累計銷量136.7萬輛，年增10.9%。

不過中汽協也表示，今年新能源汽車市場將從政策驅動向市場驅動轉變，未來將有望迎來持續快速增長。但也需要注意，近期出現的晶片供應吃緊問題，也將在未來一段時間內對全球汽車生產造成一定影響，進而影響大陸汽車產業運行的穩定性。

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