聽新聞
test
0:00 / 0:00

桂林已爲首批32名台灣民眾 免費注射新冠疫苗

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
圖為一名台灣民眾12日在桂林接種新冠疫苗。中新社
圖為一名台灣民眾12日在桂林接種新冠疫苗。中新社

據中新社報導，大陸廣西自治區桂林市疾病預防控制中心預防醫學門診，12日為當地首批32名台灣民眾完成了新冠疫苗第一劑接種。　　

報導稱，為了讓符合條件的台灣民眾「同等待遇」接種新冠疫苗，桂林市台辦及有關社團積極協調該市疾控中心，通過完善升級預約系統，讓在桂林的台灣民眾得以順利在網上完成接種預約。

截至目前，在桂林符合重點人群條件可免費接種新冠疫苗的台灣民眾共有46人。

桂林市台辦表示，在桂林的台胞對接種新冠疫苗願望很強，桂林將按「知情同意、自願免費」的原則，對符合條件的台胞一視同仁。

據統計，目前在桂林相繼註册成立的企業及個體工商戶有425家。

據中新社報導，來自台中的黃文君12日已在桂林完成免費新冠疫苗接種。他表示，對大陸研製生產的疫苗安全性充滿信心，也非常感謝當地政府同等待遇安排台胞免費接種。　

廈門日前也已為當地台灣民眾完成新冠疫苗接種。廈門市台商投資企業協會6日透露，目前約有230多位在廈門的台灣民眾通過該協會報名登記疫苗接種，部分企業還正在陸續登記上報中。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮在13日例行記者會中表示，台灣民眾在大陸接種新冠疫苗完全在自願申請、知情同意的前提下進行，台胞對是否接種疫苗有選擇權。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

北海40條對台措施 台胞可獨資養老服務

兩岸觀策／兩岸疫苗口水戰 台商苦等隔離縮短

聯合報社論／蔡政府不在乎兩岸關係，也不該消費台胞

新冠疫苗免費接種 廈門福州台胞適用

相關新聞

桂林已爲首批32名台灣民眾 免費注射新冠疫苗

據中新社報導，大陸廣西自治區桂林市疾病預防控制中心預防醫學門診，12日為當地首批32名台灣民眾完成了新冠疫苗第一劑接種。...

圖表看疫情／美國疫情失控 單日病歿近4500人創新高

世界衛生組織（WHO）科學家十一日警告，大規模疫苗接種雖陸續展開，今年仍不太可能達成新冠病毒群體免疫。世衛國際專家小組將於十四日前往湖北省武漢市，調查新冠肺炎疫情起源。

染新冠康復後瘋狂掉髮 日女崩潰：抓一下掉10條以上

日本新冠肺炎疫情持續嚴峻，感染人數有增無減，政府先前再次宣布東京進入緊急狀態令，以控制疫情。日本一名女生去年證實確診，本來以為戰勝病魔痊癒，但後來發現身體陸續出現各項後遺症，令她大感崩潰。

收入高低風險有別 美研究揭公共場所感染風險排名

再一個月就是農曆春節假期，台灣雖因疫情控制得宜，能舉辦家族聚餐、宗教聚會，但仍不能掉以輕心。最新國外研究已證實，一旦有社...

美國疫情失控 單日病歿近4500人創新高

根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University），美國境內過去24小時2019冠狀病毒疾病（...

疫情居高不下 美憂中俄破壞美國疫苗供應鏈

美國國家反情報與安全中心主任伊凡尼納今天說，他擔心來自中國和俄羅斯的威脅，會破壞美國新型冠狀病毒疫苗供應鏈

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。