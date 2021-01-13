聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸農業部：「十四五」將全力發展種子科技攻關

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
大陸農業部宣布，「十四五」將全力發展種子科技攻關。（騰訊微信照片）
大陸農業部宣布，「十四五」將全力發展種子科技攻關。（騰訊微信照片）

作為農業「芯片」，種子行業的發展水平直接關乎中國糧食安全的命脈。大陸農業農村部副部長劉煥鑫表示，「十四五」期間，農業農村部將抓住種子和耕地兩個「要害」，守住18億畝耕地紅線，加強高標準農田建設，打好種業「翻身仗」。

香港文匯網報導，近年來，大陸種業發展有了長足進步，但受種業入門門檻較低、科研與市場脫節、管理制度落後等影響，目前仍面臨模仿抄襲成風、種子企業小而多小而散、「洋種子」威脅加劇等多重困境。

大陸農業部發展規劃司長曾衍德表示，農業農村部將把種業作為「十四五」農業科技攻關和農業農村現代化的重點任務來抓，推進種業高質量發展，打贏種業「翻身仗」，確保中國碗主要裝中國糧，中國糧主要用中國種。

曾衍德稱，「『十四五』期間將重點抓好種子資源庫和種業基地建設，建設好國家農作物、畜禽和海洋漁業三大種質資源庫，這是我們搞好種業創新的物質基礎。還要抓好國家現代種業基地建設。」

中國大陸目前已經形成了海南、甘肅、四川三大國家級基地，下一步將繼續提升基地建設水平，為農作物育種提供基礎保障。

同時，大陸還啟動實施種源「卡脖子」攻關和新一輪畜禽遺傳改良計劃，持續抓好農作物和畜禽良種聯合攻關。此外，也將遴選一批創新強、潛力大的育繁推一體化龍頭企業，促進技術、人才、資金等創新要素向企業集聚，並加大種業知識產權保護力度，為種業創新發展營造良好的環境。

香港 食安

延伸閱讀

國台辦批民進黨誣蔑大陸統戰 企圖挑動兩岸民眾對立

大陸突從拉達克撤出1萬士兵 印媒：或與極端天氣有關

12逃台港人大陸律師盧思位聽證會 多名維權律師被帶走

大陸時速逾600公里高溫超導高速磁浮列車亮相！

相關新聞

雷軍：小米若不再需要自己 就是退休之時

在香港上市的小米公司創辦人兼首席執行官雷軍接受大陸央視訪問時表示，50歲時曾考慮過退休問題，現在考慮退不退休只有一個前提...

明星網紅個資全外洩 笨鳥公司洩400GB數據涉2.14億人

據國外安全網站Safety detectives報導，該公司發現，中國新創企業笨鳥公司（Socialarks）洩漏了不安...

大陸時速逾600公里高溫超導高速磁浮列車亮相！

由大陸自主研發設計、自主製造，號稱時速超過600公里的世界首部高溫超導高速磁浮工程化樣車及試驗線，13日在成都正式亮相。...

陸人大常委會下周審議海警法 海警將可動用武器

大陸全國人大常委會將於1月20至22日在北京召開會議，是次會議預計將審議《動物防疫法》及《行政處罰法》的修訂草案及《海警...

中汽協預警：晶片供應吃緊，影響大陸汽車產業

中國汽車工業協會（中汽協）13日提出預警，晶片供應吃緊的問題，將影響大陸汽車產業運行穩定性。

滙豐估 大陸今年經濟增長8.5％ CPI低於2.5％

滙豐經濟研究亞太區聯席主管兼大中華區首席經濟師屈宏斌預計，2021年中國大陸經濟將增長8.5%，部分由於比較基數低。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。