大陸學者呼籲台灣 優先重啟兩岸「小三通」

農曆春節即將到來，針對中斷近一年的兩岸「小三通」，廈門大學台灣研究中心副主任唐永紅指出，20年來，小三通已成為兩岸民眾之間往來不可或缺的渠道，在兩岸有效防控疫情的背景下，宜優先考慮開通。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮在13日例行記者會中則表示，大陸將統籌考慮疫情防控和台胞返鄉的需求，盡最大努力為台胞台商返鄉過年提供積極協助，也希望台灣方面能設身處地為在大陸台胞著想，為他們返鄉提供相關的便利。

據大陸中央人民廣播電台廈門節目製作室微信公眾號《看台海》報導，唐永紅認為，小三通在兩岸關係發展中發揮著巨大作用，主要體現在四個方面：

一、為小三通地區及其周邊地區人民之間的交流往來與生產生活提供便利：

二、為台灣島內民眾到大陸提供了一條重要的交通通道，省時、省力、省錢；

三、為兩岸小額貿易的開展提供了便捷且便宜的通道；

四、客觀上為兩岸全面、直接、雙向「三通」的開啟提供了良好的試驗示範，間接促進了2008年兩岸全面、直接、雙向「三通」的實現。

基於防疫考量，政府自去年2月10日起就暫停小三通客運船舶往來。當時陸委會曾表示，後續將視疫情狀況再評估復航。

唐永紅指出，民進黨當局去年借新冠疫情暫停了小三通，兩岸因此少了一個交流往來的重要通道。首當其衝的就是小三通地區民眾往來兩岸生產生活的便利性。

唐永宏稱，暫停小三通也顯著影響到兩岸小額貿易民眾的商業利益和金馬地區的經濟發展。台灣島內民眾經由小三通往來大陸，成本較低，小三通關閉，無疑提高了台灣民眾往來大陸的出行成本。

唐永紅說，金馬民眾在福建地區多有置產，交通的中斷也影響到他們在房產經營等方面的便利性與收入。因此，重啟小三通成為兩岸同胞特別是金馬鄉親的熱切期盼。

2001年1月2日，兩岸小三通開通後，在政府宣布暫停前，兩岸已開通廈門至金門、馬尾至馬祖、泉州至金門、黃岐至馬祖四條定期客運航線和湄洲至金門一條不定期航線，以及廈門、福州、泉州與金門、馬祖的海上貨物運輸。