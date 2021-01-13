大陸時速逾600公里高溫超導高速磁浮列車亮相！

由大陸自主研發設計、自主製造，號稱時速超過600公里的世界首部高溫超導高速磁浮工程化樣車及試驗線，13日在成都正式亮相。大陸媒體稱，這象徵高溫超導高速磁浮工程化研究實現從無到有的突破，將對中國軌道交通現代化事業產生重大而深遠的影響。

據成都媒體集團旗下新媒體《紅星新聞》與四川日報旗下新媒體《川觀新聞》報導，位於成都的西南交通大學九里堤校區，13日舉行「世界首條高溫超導高速磁浮工程化樣車及試驗線啟用儀式」。

西南交通大學校長楊丹表示，高溫超導磁浮交通技術擁有無源自穩定、結構簡單、節能、無化學和噪聲汙染、安全舒適、運行成本低等優點，是理想的新型軌道交通工具，適用於多種速度域，尤其適合高及超高速線路的運行。

楊丹指出，具有自懸浮、自導向、自穩定特徵的高溫超導磁浮交通技術，將是面向未來發展、應用前景廣闊的新制式軌道交通方式。

紅星新聞指出，該技術擬首先在大氣環境下實現工程化，預期運行速度目標值大於時速600公里，可望創造在大氣環境下陸地交通的速度新紀錄。

大陸下一步計畫結合真空管道技術，開發填補陸地交通和航空交通速度空白的綜合交通系統，為遠期朝時速1,000公里以上速度值的突破奠定基礎，從而構建陸地交通運輸的全新模式，帶動軌道交通發展的顛覆性變革。

報導稱，高溫超導磁懸浮技術作為革命性的交通技術創造，首先誕生於西南交通大學。該校從1980年代就啟動磁浮研製。40年來，已經掌握高溫超導高速磁浮列車及其運行系統的設計技術。