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陸人大常委會下周審議海警法 海警將可動用武器
大陸全國人大常委會將於1月20至22日在北京召開會議，是次會議預計將審議《動物防疫法》及《行政處罰法》的修訂草案及《海警法》草案。其中《海警法》明定，當外國船在中國海域違法活動時，大陸海警船可動用武器。
大陸去年11月已公布海警法草案，明定當外國船在中國海域違法活動時，海警可動用武器。日本媒體當時曾指出，在釣魚台島海域作業的日本漁船恐成為目標。
海警法草案規定，當外國船隻違法進入中國領海，海警可強制驅趕或進行調查。該法還規定，若外國船隻在中國管轄海域違法活動，且不遵從海警局要求停船的命令等情況，海警可動用武器。
海警法草案適用的海域，包括領海、專屬經濟海域及大陸礁層等。
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