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大陸12月新增貸款人民幣1.26兆元 高於預期

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
大陸去年12月新增貸款達人民幣1.26兆人民幣，高於預期。中新社
大陸去年12月新增貸款達人民幣1.26兆人民幣，高於預期。中新社

中國大陸去年12月新增貸款略高於預期，中國人民銀行13日公布，去年12月新增貸款人民幣1.26兆元，略高於市場預期的1.25兆元。

大陸2020年全年新增貸款則為19.63兆元，按年多增2.82兆元。分部門來看，住戶貸款增加7.87兆元，其中，短期貸款增加1.92兆元，中長期貸款增加5.95兆元；企（事）業單位貸款增加12.17兆元。

截至去年12月底，大陸人民幣貸款餘額達172.75兆元，按年增長12.8%，增速與前一個月底持平，比前一年同期高0.5個百分點。

12月底，大陸廣義貨幣（M2）餘額達人民幣218.68兆元，按年增長10.1%，增速比前一月底低0.6個百分點，比前一年同期高1.4個百分點。

狹義貨幣（M1）餘額人民幣62.56兆元，按年增長8.6%，增速比前一月底低1.4個百分點，比錢一年同期高4.2個百分點；流通中貨幣（M0）餘額則為8.43兆元，按年增長9.2%。

另，去年12月，大陸社會融資規模增量人民幣1.72兆元，按年少4821億元，低於市場預期的2.185兆元。

人民幣 中國人民銀行

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