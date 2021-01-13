被指有效率僅五成 大陸科興疫苗巴西報告屢推遲

巴西布坦坦研究所發表的臨床測試數據，指大陸科興生物研發的新型冠狀病毒肺炎疫苗的「整體有效率」只有50.4%。當地衞生監督局稱會在17日舉行會議，商討是否應向科興疫苗批出緊急使用許可。

科興於巴西進行的三期臨床試驗，初步數據原定去年12月初公布，之後推遲到去年12月22日，後來又推遲至今年1月7日才公布。

美國《華爾街日報》曾報導，延後公布結果的要求是由科興主動向布坦坦研究所提出的，原因是指希望等待在其他地方測試的結果，綜合分析後才公布。巴西當局曾在7日表示，科興疫苗的「臨床有效率」（clinical efficacy）為78%，但最新數據卻顯示整體有效率只有50.4%。

根據資料，科興在巴西共招募1萬3,060名參加者進行第三期臨床試驗，試驗在去年7月21日開始。巴西總統波索納洛曾批評科興疫苗有效率「似乎很低」，但衞生官員則唱反調，指疫苗有效率介於50%至90%。

科興疫苗在巴西進行測試期間，曾傳出有自願測試者死亡事件，巴西當局還曾指因有嚴重不良反應，一度叫停測試。巴西官方之後在評估數據後，又宣布恢復有關測試，聲稱相信該名死者應是自殺。

除巴西外，科興亦在印尼進行第三期臨床試驗，涉及的人數為1,620人。科興去年12月8日透露，該地的試驗中97%的參加者接種疫苗後會產生抗體，即血清抗體陽轉率達97%，但有抗體並不等於疫苗有效可有效防範感染新冠肺炎。

土耳其的第三期臨床試驗則是在去年9月14日開始，預料可招募到1.3萬名參加者，目前約有7,000多人參加。土耳其衛生部長克扎（Fahrettin Koca）去年底曾表示，率先公布當中的1,322名測試者中，有29人確診，當中3人曾接種科興疫苗，另26人注射安慰劑，即疫苗的有效率為91.25%。