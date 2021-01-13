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被指有效率僅五成 大陸科興疫苗巴西報告屢推遲

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
儘管傳言不斷，但北京科興中維生物技術有限公司目前仍加足馬力全力生產新冠疫苗。新華社
儘管傳言不斷，但北京科興中維生物技術有限公司目前仍加足馬力全力生產新冠疫苗。新華社

巴西布坦坦研究所發表的臨床測試數據，指大陸科興生物研發的新型冠狀病毒肺炎疫苗的「整體有效率」只有50.4%。當地衞生監督局稱會在17日舉行會議，商討是否應向科興疫苗批出緊急使用許可。

科興於巴西進行的三期臨床試驗，初步數據原定去年12月初公布，之後推遲到去年12月22日，後來又推遲至今年1月7日才公布。

美國《華爾街日報》曾報導，延後公布結果的要求是由科興主動向布坦坦研究所提出的，原因是指希望等待在其他地方測試的結果，綜合分析後才公布。巴西當局曾在7日表示，科興疫苗的「臨床有效率」（clinical efficacy）為78%，但最新數據卻顯示整體有效率只有50.4%。

根據資料，科興在巴西共招募1萬3,060名參加者進行第三期臨床試驗，試驗在去年7月21日開始。巴西總統波索納洛曾批評科興疫苗有效率「似乎很低」，但衞生官員則唱反調，指疫苗有效率介於50%至90%。

科興疫苗在巴西進行測試期間，曾傳出有自願測試者死亡事件，巴西當局還曾指因有嚴重不良反應，一度叫停測試。巴西官方之後在評估數據後，又宣布恢復有關測試，聲稱相信該名死者應是自殺。

除巴西外，科興亦在印尼進行第三期臨床試驗，涉及的人數為1,620人。科興去年12月8日透露，該地的試驗中97%的參加者接種疫苗後會產生抗體，即血清抗體陽轉率達97%，但有抗體並不等於疫苗有效可有效防範感染新冠肺炎。

土耳其的第三期臨床試驗則是在去年9月14日開始，預料可招募到1.3萬名參加者，目前約有7,000多人參加。土耳其衛生部長克扎（Fahrettin Koca）去年底曾表示，率先公布當中的1,322名測試者中，有29人確診，當中3人曾接種科興疫苗，另26人注射安慰劑，即疫苗的有效率為91.25%。

疫苗 巴西

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