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大陸12日本土新冠確診暴增107例 河北為重災區

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
大陸近日本土新冠肺炎確診病例大增。山西省晉中市11日深夜發現2例從河北輸入的新冠病毒無症狀感染者後，12日連接山西太原與晉中的主幹道就開始對進城車輛逐一進行檢疫，導致車輛大排長龍。中新社
大陸近日本土新冠肺炎確診病例大增。山西省晉中市11日深夜發現2例從河北輸入的新冠病毒無症狀感染者後，12日連接山西太原與晉中的主幹道就開始對進城車輛逐一進行檢疫，導致車輛大排長龍。中新社

據大陸國家衛健委通報，中國大陸12日報告新增新冠肺炎確診病例115例，其中境外輸入病例8例，本土病例107例。本土病例中，河北就佔了90例。另，黑龍江有16例，山西1例。

此外，12日大陸還報告新增無症狀感染者38例，其中境外輸入3例，本土35例。

中國大陸當前疫情除了河北仍是重災區，黑龍江近日疫情也值得關注。黑龍江12除新增新冠肺炎確診病例16例，還新增無症狀感染者12例。

為防止疫情輸出，河北省石家莊市、邢台市、廊坊市等三地已經封城，全面實行封閉管理，人員、車輛非必要不外出。

黑龍江疫情最嚴重的綏化市望奎縣也已經封城，綏化市要求必須持有3日內核酸檢測陰性證明才可離開綏化，黑龍江全省則進入應急狀態，

黑龍江 疫情 新冠肺炎

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