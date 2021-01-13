大陸12日本土新冠確診暴增107例 河北為重災區

據大陸國家衛健委通報，中國大陸12日報告新增新冠肺炎確診病例115例，其中境外輸入病例8例，本土病例107例。本土病例中，河北就佔了90例。另，黑龍江有16例，山西1例。

此外，12日大陸還報告新增無症狀感染者38例，其中境外輸入3例，本土35例。

中國大陸當前疫情除了河北仍是重災區，黑龍江近日疫情也值得關注。黑龍江12除新增新冠肺炎確診病例16例，還新增無症狀感染者12例。

為防止疫情輸出，河北省石家莊市、邢台市、廊坊市等三地已經封城，全面實行封閉管理，人員、車輛非必要不外出。

黑龍江疫情最嚴重的綏化市望奎縣也已經封城，綏化市要求必須持有3日內核酸檢測陰性證明才可離開綏化，黑龍江全省則進入應急狀態，